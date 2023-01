Candidatos são presos com ‘cola’ em concurso para agente penitenciário

Segundo delegado, candidatos estavam com ‘colas’ manuscritas.

Concurso disponibilizou 400 vagas, com salário inicial de R$ 5.966,14.

Delegado Kleydson Ferreira acompanhou aplicação de concurso (Foto: Fernando Brito/G1)

Dois candidatos foram presos em flagrante ‘colando’ no concurso para agentes penitenciários realizado pela Secretaria de Justiça do Piauí (Sejus) e aplicado nesse domingo (19), em Teresina. O certame disponibilizou 400 vagas, com salário inicial de R$ 5.966,14 e obteve 7.832 inscritos.

Segundo o delegado Kleydson Ferreira, do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco), os candidatos presos não receberam informações externas para o preenchimentos da prova, fato que comprovariam possível tentativa de fraude. Eles foram flagrados pelos fiscais escondendo colas manuscritas com conteúdos do concurso.

Candidatos foram levados à sede do Greco

(Foto: João Cunha/G1)

“Essas pessoas foram ouvidas no Greco e liberados após o pagamento da fiança. Os candidatos foram desclassificados do concurso. Uma terceira pessoa foi excluída do certame porque esqueceu de desligar o celular, que estava dentro do envelope embaixo da carteira”, relatou o delegado.

Apesar das ocorrências, Kleydson Ferreira avaliou a aplicação da prova como tranquila e sem graves alterações que prejudicassem a lisura do certame. O delegado também falou sobre o registro de boletins de ocorrências pelos candidatos que perderam o concurso.

“São reclamações de pessoas que chegaram atrasadas ao local de prova, de caráter administrativo e que não caracterizam crime que implique atuação da Polícia Civil. Cabe à organizadora do concurso averiguar”, destacou.

A reportagem tentou contato com o Núcleo de Concursos e Promoções de Eventos (Nucepe), organizado do certame, mas não obteve retorno.

Pelos menos dez candidatos registram nnesse domingo (19) um boletim de ocorrência por não conseguirem acesso depois de 8h30 às dependências das escolas onde estavam sendo aplicadas as provas do concurso da Secretaria de Justiça do Piauí(Sejus).

De acordo com policial civil Gilvan Viana, os boletins foram registrados no 2º Distrito Policial, localizado no bairro Primavera, Zona Norte de Teresina.

O concurso é destinado à classificação de 400 candidatos (360 na ampla concorrência e 40 pessoas com deficiência). O salário inicial é de R$ 5.966,14. De acordo com a Sejus, 75 classificados serão chamados, imediatamente.

A primeira etapa do concurso havia ocorrido no mês de setembro de 2016. Entretanto, houve a comprovação de um esquema de fraude na aplicação do certame e as provas foram anuladas.

O certame é direcionado a candidatos com nível superior completo em qualquer área e será dividido nas seguintes etapas: provas escrita objetiva e escrita dissertativa; exame médico; exame aptidão física; exame psicológico; e investigação social.

pappa2200