Caneta preta e documento em mãos: veja o que candidatos devem saber para o concurso dos Bombeiros do TO

Entre os documentos aceitos, valem os digitais, desde que seja no aplicativo oficial e com foto. Caneta preta deve ser transparente. Corpo de Bombeiros do Tocantins

Flávio Cavalera / Governo do Tocantins

As provas do Concurso do Corpo de Bombeiros do Tocantins vão acontecer neste domingo (12), na parte da manhã e da tarde. Os candidatos devem apresentar comprovante de inscrição, documento de identidade oficial e só podem fazer as provas com caneta preta. Cada cargo tem horário diferente para a realização das provas. Candidatos devem chegar ao local da prova com, no mínimo, uma hora de antecedência.

Confira abaixo o que pode e o que não pode levar para a prova:

Materiais obrigatórios

Comprovante de inscrição

Caneta preta em material transparente

Documento de identidade original (preferência RG)

O que vale como identidade

Carteiras de Comandos Militares, Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares

Carteiras de exercício profissional (Ordens, Conselhos e outros órgãos fiscalizadores)

Passaporte brasileiro

Certificado de reservista

Carteiras funcionais expedidas por órgãos públicos

Carteira de trabalho

Carteira nacional de habilitação (CNH com foto)

Documentos digitais com foto (e-título, CNH digital e RG digital) nos aplicativos oficiais

O que não vale como identidade

Certidão de nascimento

CPF

Título eleitoral

Carteira de estudante

Documentos vencidos, ilegíveis, não identificáveis ou danificados

Cópia do documento de identidade

Caso o candidato tenha perdido o documento ou tenha sido roubado ou furtado, deve apresentar o registro de ocorrência para a banca. O BO deve ter sido expedido em, no máximo, 90 dias antes da realização das provas. O boletim será retido pela equipe do concurso.

O que não pode levar

Aparelhos eletrônicos (celular, tablet, relógio, pendrive, calculadora, chave com alarme, fone de ouvido)

Óculos escuros

Protetor auricular

Lápis, lapiseira, marca-texto e borracha

Boné, chapéu ou gorro

Recipiente (garrafa ou de lanche) que não seja transparente

Quem tiver com um desses itens, deve guardar em embalagem própria do concurso. O celular deve ser desligado e colocado dentro desse porta-objeto lacrado oferecido pela equipe de aplicação. Caso o telefone ou outro aparelho toque, mesmo que seja alarme, o candidato vai ser eliminado.

Locais e horários das provas

Os locais de prova já foram divulgados e estão disponíveis para consulta somente pelos próprios candidatos. Para saber em qual das nove escolas de Palmas em que a prova vai ser realizada, basta acessar o site da Cebraspe, responsável pelo certame. A consulta é pelo CPF do candidato.

As provas para oficiais serão pela manhã, com início às 8h. Os candidatos devem chegar às 7h no colégio. Já para a vaga de praça, as provas começam às 15h, com chegada ao local da prova às 14h.

Concorrência

A concorrência para o cargo de oficial ficou em 140.60 por vaga, contando candidatos homens e mulheres. Se forem considerados apenas os candidatos do sexo masculino, serão 118.56 disputando cada uma das nove vagas de oficial. A única vaga destinada para oficial feminino terá 339 candidatas na disputa – maior concorrência do concurso.

No caso de praças, a demanda total será de 65.72 por cada cargo. No caso dos homens, serão 4.866 disputando 90 vagas, ou seja, uma concorrência de 54.07. As dez vagas de praça feminino tiveram 1.706 inscritas e a concorrência será de 170.60.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Vittorio Rienzo