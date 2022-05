cani-e-gatti-vip,-impazza-la-moda-glamour

Cani e gatti dei vip sempre più famosi sui social. Ma come li vestono? I loro look fanno impazzire tutti

Look da star, pose strappa like e profili social da urlo. No, non stiamo parlando dei vip, ma dei loro cani e gatti. Sempre più personaggi del mondo dello spettacolo, infatti, hanno un animale da compagnia e grazie ai loro musini dolci o ai simpatici dispetti riescono a conquistare il cuore di molti fan.

Ciò che fa davvero impazzire tutti sono gli outfit originali sfoggiati dai quadrupedi in occasioni speciali. Che sia un matrimonio, un compleanno o un evento mondano, basta una foto pubblicata sui social per rendere quell’accessorio un vero e proprio trend di stagione. Ad oggi, infatti, non si possono avere un cagnolino o un gattino senza dedicargli una pagina Instagram costantemente aggiornata.

I cuccioli dei vip

Tra le più seguite ci sono sicuramente quella di Matilda Ferragni, bulldog francese della nota imprenditrice digitale Chiara Ferragni, che sfoggia outfit dolci e semplici; quella di Odino Trussardi, il levriero italiano dell’imprenditore della moda Tomaso Trussardi, che indossa abiti della sua maison con uno stile fine ed elegante; la piccola Jack Russell Audrey di Donatella Versace, che non manca mai di sfoggiare un tocco di dorato e di animalier; Tommaso Kowalski, lo spitz di pomerania di Giulia De Lellis, con outfit griffati e in tinta con la padroncina.

D’altronde, gli amici a quattro zampe sono come dei veri e propri figli e, di conseguenza, vengono riempiti di coccole e di attenzioni. In funzione di ciò, il mercato del pet shop si è completamente evoluto.

Shopping per i pet

Tra i marchi italiani che offrono una linea di accessori e di abbigliamento originale, del tutto Made in Italy, certificata e di qualità, c’è Dog&Cat. Apprezzato per l’unicità dei capi e per l’attenzione costante al benessere animale, Dog&Cat punta a coprire il manto dei cuccioli selezionando solo stoffe traspiranti e di alto comfort.

Per gli eventi unici, il tuo peloso starebbe alla perfezione con un dress gessato oppure con un simpatico completo con papillon. La tua cagnolina, invece, sarà all’attenzione di tutti grazie alla gonna in tulle bianco impreziosita da un grazioso decoro a forma di cigno.

La sera, invece, regala ai tuoi amici un riposo dolce e tranquillo. Scegli la morbidezza del pigiama a righe o la freschezza del cotone del pigiama verde con pulcini.

Grazie all’e-commerce, Dog&Cat farà arrivare queste meraviglie a casa tua in pochissimo tempo. Soprattutto, i cani dei vip non avranno niente da invidiare al tuo.

Pronto per una sfilata di alta moda a quattro zampe?

L’articolo Cani e gatti vip, impazza la moda glamour proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.