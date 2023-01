Canis e gatis de São Carlos e Araraquara estão lotados; saiba como adotar um animal

O número de abandonos é grande e as adoções são insuficientes. São Carlos e Araraquara estão com canis e gatis lotados

Os canis e gatis de São Carlos e Araraquara (SP) estão lotados de animais. O número de abandonos é grande e as adoções são insuficientes. (Veja abaixo como adotar um cachorro ou gato).

Canil Bem Estar Animal de Araraquara

No canil Bem Estar Animal de Araraquara são 450 cães e cerca de 140 gatos. O local está com 200 animais acima da capacidade máxima permitida.

No local, os animais acolhidos são medicados, castrados e chipados. Muitos estão à espera de um novo lar, mas faltam tutores, principalmente para os mais velhos. O Mãozinha, por exemplo, mora no local há dez anos. Por conta de uma deficiência na pata esquerda, sempre foi deixado de lado.

É possível agendar um horário para conhecer os bichinhos através do telefone (16) 3339-4441, das 7h30 às 14h30. Veja mais sobre o trabalho do canil.

Canil Siciliano em Araraquara

Outro local de acolhimento dos animais abandonados em Araraquara é o canil Siciliano, que também está lotado.

Para visitar os animais, é só ligar para (16) 98877-7604, das 7h30 às 14h30. Saiba mais sobre o trabalho.

Canil e gatil de São Carlos

O canil e o gatil de São Carlos também estão superlotados. No momento são 130 cães e 250 gatos. Para manter todos eles, o município tem um gasto alto.

Em 2022, foram gastos R$ 2,1 milhões, sendo:

R$ 630 mil de ração,

R$ 60 mil de medicação, castração e demais atendimentos internos

R$ 37 mil de energia elétrica.

Custos com os funcionários.

Quem quiser adotar um cachorro só precisa levar uma coleira. Já quem quer adotar um gato precisa trazer uma caixinha de transporte. O adotante precisa ter 18 anos ou mais ou estar acompanhado dos pais ou responsáveis.

Além disso, precisa se comprometer em cuidar bem do animal, dar comida, banho, levar ao veterinário e dar muito amor e carinho.

O canil e o gatil de São Carlos ficam na estrada da Água Fria, km 02, com visitação de segunda a sexta das 13h às 16h30. Outras informações pelo telefone (16) 3374-3239. Veja mais sobre o trabalho aqui.

