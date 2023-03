Canisso, baixista do Raimundos, fez último show em SC antes de morrer

Apresentação aconteceu no sábado (11), em Rio do Sul. José Henrique Campos Pereira morreu nesta segunda-feira aos 57 anos. O último show de Canisso

O último show de José Henrique Campos Pereira, baixista do Raimundos, aconteceu em Rio do Sul, no Vale do Itajaí. Canisso, como era conhecido, morreu na manhã desta segunda-feira (13) aos 57 anos.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

O artista participou da apresentação da banda catarinense Sigma, no sábado (11), no bar Tortuga Underground. No evento, tocaram músicas dos Raimundos, banda que o consagrou, além de outras releituras.

Nas redes sociais, o proprietário do bar, Faiska Stone, lamentou a morte do ídolo (assista abaixo).

“Ele estava com a gente ontem. Eu passei um final de semana maravilhoso ao lado dele, Não só eu, minha equipe toda, minha esposa. Pensar que o último show do cara foi no nossa bar, é foda. A gente está sem saber o que fazer. Não tem o que falar”, manifestou.

Dono de bar fala do último show de Canisso

Segundo mensagens publicadas no perfil do músico no Facebook, o músico sofreu uma queda decorrente de um desmaio e foi encaminhado para um hospital.

Com mais de 35 anos de carreira, o grupo de Brasília lançou nove álbuns de estúdio e emplacou hits nos anos 90 como “Eu Quero Ver o Oco”, “Mulher de Fases” e “A Mais Pedida”.

Canisso, baixista do Raimundos, morre aos 57 anos

A banda famosa por unir ritmos populares brasileiros com o peso do punk e do hardcore também ficou conhecida pelas letras irreverentes.

Foram duas fases principais do Raimundos: uma com o vocalista Rodolfo Abrantes (até 2001) e outra com o guitarrista Digão assumindo os vocais (a partir de 2001).

Canisso: dono de bar em Santa Catarina mostra como foi o último show do baixista

Reprodução/Instagram

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

Mata