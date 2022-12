I cannelloni ricotta e spinaci sono caratterizzati da un ripieno morbidissimo, dalla besciamella che tenuta in forno il tempo giusto forma una deliziosa crosticina in superficie, dalla loro semplicità. La cucina vegetariana in particolare sarà contentissima di potere avere questa alternativa da portare in tavola per il pranzo domenicale. E questa ricetta fu la stessa […]

Cannelloni alla fiorentina, buonissimi con solo 2 ingredienti. Il primo che fece innamorare D’Annunzio scritto su Più Ricette da Maria.

