I cannelloni possono essere ripieni in svariati modi. Sono un tipo di pasta utilizzato in tutta Italia, ma ognuno ci mette il condimento che preferisce. Oggi vedremo quelli della tradizione siciliana. Un piatto che si prepara durante le feste. Il ripieno è a base di manzo e di caciocavallo. Ma non manca l’aggiunta delle uova […]

Cannelloni alla siciliana per il pranzo di Natale: Pronti con soli due ingredienti. Si preparano in 10 minuti. Buonissimi scritto su Più Ricette da Maria.

pappa2200