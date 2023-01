Cannelloni all’Amalfitana, La vera ricetta della tradizione per il pranzo dell’Epifania. I più buoni che ci siano

I cannelloni sono il piatto prediletto da molti per festeggiare in famiglia il giorno della befana. Famosi in tutta Italia, oggi ne esistono varianti di tutti i tipi. C’è chi li ama con le verdure per una versione vegetariana. C’è chi invece preferisce il pesce alla carne, e la besciamella al posto del sugo. Ma […]

Vito Califano