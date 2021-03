Cannelloni della nonna | Ricetta originale per un pranzo ricco

cannelloni della nonna ricettasprint

I cannelloni della nonna sono una ricetta tradizionale, abbondante e perfetta per una domenica in famiglia o per celebrare una festa importante. Si tratta di un primo pieno di sapore che piace sempre a tutti, dai più grandi ai più piccoli perchè racchiude ingredienti che singolarmente sono già buonissimi, ma uniti in un unico piatto creano davvero un insieme decisamente favoloso! Il formaggio filante, la ricotta cremosa che avvolge e attribuisce un tocco in più al sugo di pomodoro, la carne macinata ben rosolata e saporita: insomma un piatto davvero incredibile, realizzato secondo la ricetta autentica della nonna!

Ingredienti per 4 persone

500 gr di cannelloni 1 l di passata di pomodoro 150 gr di mozzarella 400 gr di carne macinata di manzo 400 gr di salsiccia 100 gr di piselli sbollentati 100 ml di vino rosso 400 gr di ricotta 120 gr di parmigiano grattugiato Cipolla q.b. Basilico fresco q.b. Sale e pepe q.b. Olio extra vergine d’oliva q.b.

Preparazione dei cannelloni

Per realizzare questo piatto, iniziate tagliando la mozzarella a pezzetti: posizionatela in un colino e fate sgocciolare il latte in eccesso. Eliminate il budello dalla salsiccia e sgranate la carne. In una casseruola capiente fate rosolare la cipolla affettata finemente, poi unite il macinato e la salsiccia e fate rosolare bene. Aggiungete la passata, allungate appena con un pò di acqua e coprite. Fate cuocere per mezz’ora a fuoco dolce. Intanto sbollentate i cannelloni in abbondante acqua salata con un pò di olio evo, scolateli al dente e fateli asciugare su un canovaccio senza sovrapporli.

Trascorso il tempo richiesto, controllate la cottura del sugo: aggiungete il vino rosso e fate restringere togliendo il coperchio per circa un quarto d’ora. Regolate di sale, proseguite ancora la cottura per 5 minuti e spegnete. A questo punto versate la ricotta in un recipiente e ammorbiditela con qualche cucchiaio di salsa ben calda. Distribuite ancora salsa sul fondo di una pirofila e prelevatene ancora un pò per ricoprire in ultimo i cannelloni. Aggiungete il resto del sugo con la carne ed i piselli alla ricotta e mescolate bene fino a formare un composto uniforme. Farcite i cannelloni riempendoli con una sac a poche ed alternando i pezzetti di mozzarella: posizionateli uno accanto all’altro nella pirofila. Ultimate ricoprendo con il sugo messo da parte, una abbondante spolverata di parmigiano ed un pò di basilico se vi piace. Cuocete in forno a 200 gradi per 25 minuti, ultimando 10 minuti in funzione grill per gratinare la superficie. Fateli appena intiepidire e serviteli subito!

