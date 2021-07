Cannelloni di melanzane grigliate con ricotta e mozzarella | buone e veloci

Cannelloni di melanzane grigliate con ricotta e mozzarella, favolosa pietanza per diverse portate, dall’antipasto, al contorno, velocissima

Cannelloni di melanzane grigliate con ricotta e mozzarella

Vi sto per mostrare una gustosa ricetta ideale per tante portate gustosa e gradevole per le calde giornate estive, i Cannelloni di melanzane grigliate con ricotta e mozzarella, un piatto eccezionale da gustare sia caldo che freddo, per deliziare gli ospiti e stupirli con una portata particolare e irresistibile. Buonissime melanzane tagliate a fette, grigliate e farcite con un delicato e setoso ripieno di ricotta e filante mozzarella, il tutto servito su un letto si salsetta di pomodoro al basilico, insomma nella sua semplicità vi lascerà a bocca aperta. Andiamo nel dettaglio e vediamo tutti gli ingredienti che ci occorrono per preparare questa ricettina e seguite i vari passaggi per ottenere un risultato impeccabile.

Potrebbe piacerti anche questa ricetta: Cannelloni filanti alla bufalina | Facili e dal ripieno cremoso

Oppure: Melanzane gratinate parmigiano e olive nere | pronte in 20 minuti

Tempi di preparazione: 20 minuti

Tempi di cottura: 20 minuti

Ingredienti per 6 persone

2 melanzane grandi

500 g di ricotta

500 g di mozzarella

sale q.b

pepe q.b

basilico q.b

120 g di parmigiano reggiano q.b

Per la salsetta

1 l di passata di pomodoro casareccia

30 g di basilico fresco

1 spicchio di aglio

olio extravergine di oliva q.b

sale q.b

Preparazione delle Cannelloni di melanzane grigliate con ricotta e mozzarella

Per preparare questa gustosissima ricetta sprint, iniziate dalle melanzane, lavatele accuratamente, poi affettatele non troppo sottili verticalmente e salatele su entrambi i lati di ogni fetta, procedete con la cottura su piastra oleata o in padella antiaderente, spennellando un pò di olio extravergine su ogni fetta durante la cottura.

melanzane

Preparate intanto la salsa, facendo rosolare in una casseruola, uno spicchio di aglio, a doratura, toglietelo e versate la passata di pomodoro, meglio casareccia, per una consistenza più densa, aggiustate di sale e lasciatela cuocere per 10 minuti, a fine cottura quasi, aggiungete il basilico, mescolate e lasciate insaporire giusto un paio di minuti, poi spegnete i fornelli e mettete da parte.

passata di pomodoro

Prendete una ciotola capiente e versate al suo interno la ricotta, con una forchetta o un mestolo, ammorbiditela, rendendola setosa, aggiungete poi il parmigiano, la mozzarella sgocciolata tagliata a piccoli tocchetti e qualche fogliolina di basilico fresco spezzettato, mescolate ancora per uniformare il tutto. Prendete una pirofila a questo punto se preferite servirle calde, ripite ogni fetta di melanzana con il ripieno, avvolgetela formando un cannolo e posizionatele con l’apertura verso il basso sul letto di salsa al pomodoro e infornate a 180 gradi per 10 minuti. Se invece preferite servirle fredde, stesso procedimento di farcitura, ma aiutandovi con un cucchiaio, versate un paio di cucchiaio di pomodoro sul piatto, adagiate sopra i cannoli di melanzane e servite in tavola. Buon appetito.

Per restare sempre aggiornato su news, ricette e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili Facebook e Instagram . Se invece vuoi dare un’occhiata a tutte le nostre VIDEO RICETTE puoi visitare il nostro canale Youtube.