Cannelloni di pesce super cremosi. Altro che spaghetti alle vongole. Buonissimi e facili per il cenone di Natale

I cannelloni di pesce sono un primo piatto elegante e raffinato, perfetto per sorprendere i vostri ospiti. Se date una cena importante e volete fare bella figura abbiamo la ricetta che fa al caso vostro. Tutti immaginano sempre i cannelloni ripieni di sugo e carne tritata, insieme alla ricotta o besciamella a seconda dei gusti. Per questo vedere la particolare pasta e sentire l'odore di pesce lascerà tutti sorpresi e con l'acquolina in bocca. Anche perché risulteranno incredibilmente cremosi e saporiti. Possono anche essere congelati una volta pronti, l'importante sarà utilizzare del pesce fresco. Potete decidere il pesce da usare in base al vostro piacere personale.

Cannelloni di pesce, Ingredienti

sfoglia per lasagne 500 g

misto di pesce 1 kg

ricotta 200 g

passata di pomodoro 200 g

besciamella 1 l

aglio 1 spicchio

prezzemolo q.b.

olio q.b.

sale q.b.

Preparazione

La prima cosa da fare per cucinare i cannelloni di pesce è preparare il condimento. In una padella ampia versate l’olio extravergine di oliva e lo spicchio d’aglio schiacciato. Fate soffriggere per bene prima di aggiungere il misto di pesce. Lasciate insaporire, quindi versate anche la passata di pomodoro. Tritate finemente il prezzemolo e aggiungetelo al sughetto di pesce, salate e coprite un coperchio.

Lasciate cuocere il tutto a fiamma moderata per 10-12 minuti circa. Intanto mettete sul fuoco a fiamma alta una pentola piena di acqua salata e portatela a bollore. Mentre il sugo di pesce cuoce, sbollentate le sfoglie di lasagne nell’acqua bollente per pochi istanti. Lasciatele raffreddare su un canovaccio bagnato, in modo che non si asciughino troppo.

In una ciotola mettete parte del sugo con il pesce insieme alla ricotta e amalgamate bene. Ponete l’impasto al centro delle sfoglie di lasagne e arrotolatele, mettendole poi in una teglia. Mescolate insieme il restante sugo di pesce e la besciamella, e versate tutto sui cannelloni, che dovranno cuocere in forno a 180° per venti minuti. I vostri cannelloni di pesce sono pronti per essere serviti e gustati.

Vito Califano