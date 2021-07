cannes-2021,-l’edizione-che-si-doveva-fare-per-forza

Nessuno poteva permettersi che il festival saltasse una seconda volta per Covid. Governo e organizzazione hanno fatto i salti mortali e pestato tutti i piedi pestabili

Bill Murray in The French Dispatch

È la prima volta che il festival di Cannes si svolge a luglio. Storicamente le sue date sono nella seconda metà di Maggio e questo è un cambiamento non da poco vista la quantità di festival di cinema importanti tra Maggio e Settembre (quando arriva l’altra corazzata: Venezia). Sono andati a pestare i piedi a tutti perché il festival si potesse fare dopo che l’anno scorso il Covid lo aveva fatto saltare per la prima volta dal 1968. Onta terribile visto che il rivalissimo Venezia invece un’edizione 2020 l’ha avuta e ne ha goduto non poco. Invece spostandosi a Luglio le sale possono essere piene (cioè senza distanziamento), molte persone sono vaccinate (e chi non lo è deve tamponarsi in loco ogni 48 ore) e i green pass sono una realtà. Convenienze che rendono un festival fattibile.

Quando sei un pachiderma come Cannes non ti importa niente di nessun altro se non della tua sopravvivenza e del tuo mantenimento fantascientifico. Occorre considerare che oltre al concorso dei film, alla quantità di eventi paralleli con star, modelle, registi e chiunque voglia farsi vedere, oltre all’indotto pauroso per quella piccola cittadina di mare (e quelle limitrofe), c’è anche il mercato dei film, evento meno noto del festival ma parallelo ed economicamente pesantissimo. A Cannes in quei giorni c’è il gotha del cinema non solo per mostrare i film ma per venderli e comprarli. Almeno il 60% dei film stranieri che vengono distribuiti in Italia sono comprati a Cannes e così per ogni altro paese. E lo stesso vale per i film italiani che vendiamo ad altri paesi per una distribuzione. Un giro di soldi che mantiene tutto il cinema per tutte le nazioni e che avviene lì. Non si possono saltare due annate.

Tre Piani di Nanni Moretti

Per quanto riguarda la selezione ufficiale dei film che erano stati selezionati nel 2020 ce ne saranno sostanzialmente due, The French Dispatch di Wes Anderson e Tre piani di Nanni Moretti (unico italiano in concorso, altri ce ne sono ma in sezioni parallele). Sono i fedelissimi, quelli che hanno aspettato un anno intero e non sono andati in nessun altro festival pur di fare la première qui. Tuttavia l’annata è in realtà stracolma di film francesi. Molti di questi non sono usciti durante l’anno (come da noi in Italia) e si sono cumulati con quelli che sono stati invece girati mentre le sale erano chiuse (come in Italia). Il risultato è un accumulo gigante che dovrà essere smaltito e non può essere sprecato, perché ogni produttore rivuole i soldi investiti. Gli ordini dall’alto sono quindi stati che il festival n.1 del mondo avrebbe dovuto valorizzarne il maggior numero possibile di titoli nazionali. Cannes ha obbedito.

Così sono pochi, pochissimi i film americani ad esempio. C’è Wes Anderson come detto, c’è La ragazza di Stillwater con Matt Damon e c’è Flag Day, il nuovo film da regista di Sean Penn (dopo che il precedente, Il tuo ultimo sguardo, fu demolito talmente tanto che da quel momento il festival ha cambiato le sue regole e gli orari delle proiezioni per la stampa così che le eventuali demolizioni non arrivino prima della première ad inviti e tappeto rosso). Poi l’immenso Paul Verhoeven con Benedetta (storia di suore lesbiche in un convento, proprio la materia sua) e Asghar Farhadi, il genio di Una separazione che qui porta il nuovo film A Hero. E poi fuori concorso Todd Haynes porta un documentario sui Velvet Underground mentre Charlotte Gainsbourg ne ha uno su sua madre Jane Birkin (ognuno ha i miti che ha).

Matt Damon in Stillwater

Tuttavia Cannes raramente è un posto in cui i grandi nomi fanno la partita, la sua forza sta nel fatto di scoprire i migliori nuovi cineasti. È il festival in cui va chiunque voglia vedere per primo i cambiamenti più importanti, i nuovi maestri e i fenomeni che lo stanno per diventare. Così in realtà gli occhi sono tutti su nomi meno noti al grande pubblico ma lì lì per esplodere come Sean Baker (cineasta americano di Un sogno chiamato Florida) o Nadav Lapid (autore di commedie potentissime dall’Israele) o ancora Mia Hansen-Love (una delle migliori cineaste in assoluto in circolazione).

Il resto (e non sono pochi film) sono vere passioni da cinefili. Cioè il nuovo film d’animazione di Mamoru Hosoda (Belle), oppure una storia di una vacca filmata dalla grandissima Andrea Arnold (Cow) o ancora il nuovo episodio di The History Of Film e la nuova opera di Jacques Audiard con un titolo che è tutto un programma, Paris 13th District. Se vi state invece chiedendo dove siano i film di Netflix e dove siano i filmoni americani maggiori state guardando nella direzione sbagliata, sarà a Settembre al Lido che si vedranno.