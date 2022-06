cannoli-di-melanzane:-la-versione-fredda-simile-alla-parmigiana,-perfetta-per-l’estate!

I cannoli di melanzane alla parmigiana estiva, sono una versione golosa, simile al famoso piatto del sud, che non farà rimpiangere quella originale!

Basteranno pochissimi ingredienti e pochi minuti in cucina, per realizzare questo piatto delizioso, dal sapore fresco ed un profumo mediterraneo a cui non si può!

Un piatto perfetto da preparare in anticipo, da servire come antipasto, o da gustare freddo per una sfiziosa pausa di lavoro nelle giornate calde.

Buoni e gustosi, uno tira l’altro, fino alla fine: un successo!

Cannoli di melanzane

Ingredienti per 4 porzioni

4 melanzane

200 g di mozzarella

400 g di ricotta

400 g di pomodorini ciliegino

200 g di parmigiano grattugiato

olio extra vergine di oliva

origano o basilico

aglio, facoltativo

sale e pepe

Spuntate e lavate le melanzane, asciugatele e tagliatele a fette lunghe ed abbastanza sottili;

cospargetele di sale e lasciatele per circa mezz’ora per eliminare l’eventuale sapore amaro;

sciacquatele con acqua corrente ed asciugatele con un canovaccio o carta da cucina.

Scaldate bene una padella bistecchiera in ghisa: quando sarà ben calda grigliate le vostre melanzane poco alla volta.

Nel frattempo lavate e tagliate a pezzetti una parte di pomodorini, e tagliate gli altri a metà.

In una ciotola mettete la ricotta, sale e pepe, parmigiano grattugiato, mozzarella sbriciolata, due cucchiai di olio ed un po’ di origano o di basilico sminuzzato finemente, aglio tritato, ed amalgamate bene;

aggiungete i pomodorini a pezzetti, qualche fetta di melanzana grigliata (quelle meno belle) tritata, e mescolate il tutto.

Su di un vassoio stendete le fette di melanzane e farcitele con una quenelle del ripieno realizzato; avvolgetele fermandole con uno stecchino;

guarnite ogni involtino inserendo mezzo pomodorino ai lati, e disponeteli sul piatto di portata.

Condite i Cannoli di melanzane con sale e pepe, un filo di olio, ed origano o basilico;

serviteli subito oppure trasferiteli in frigorifero fino al momento di portarli in tavola.

ricette dal blog Caos&Cucina

L’articolo Cannoli di melanzane: la versione fredda simile alla parmigiana, perfetta per l’estate! proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.