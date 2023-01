I cannoli di pandoro con crema alla ricotta sono il dolce perfetto per riciclare gli avanzi di queste festività. Il Natale è ormai alle spalle e ci prepariamo ad affrontare un lungo inverno, spoglio di feste. Abbiamo mangiato tantissimo e dobbiamo sicuramente rimetterci in regola per la linea e per la nostra salute. Ma è […]

Cannoli di pandoro o panettone con crema, Il dolce per riciclare gli avanzi di Capodanno. Buonissimi uno tira l’altro scritto su Più Ricette da Maria.

Vittorio Rienzo