Canoas registra o começo de ano mais violento do município desde 2017, diz Polícia Civil

O município de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, registrou o começo de ano mais violento desde 2017, segundo a Polícia Civil. São 26 homicídios em 2023. As autoridades veem ligação entre a alta dos números e a disputa de territórios de organizações criminosas que atuam no município.

A prefeitura de Canoas vai pedir ajuda ao governo do estado. A ideia é reforçar o efetivo policial na cidade para tentar coibir o avanço da violência. Só no mês passado, 14 pessoas foram assassinadas, mais do que o dobro em relação ao mesmo período em 2022.

“O que nós temos percebido dos últimos homicídios que têm acontecido em Canoas é que muitas vezes a vítima em si é determinada no momento de execução ou por estar num local que, em tese, seja de uma organização criminosa rival ou por essa suposta vítima ter tido algum tipo de envolvimento no passado com alguma organização criminosa rival também”, diz o delegado Pablo Soares.

A principal área de conflito é o bairro Guajuviras. Segundo a Brigada Militar (BM), todas as mortes foram em locais próximos à região.

“Temos recebido reforço do Batalhão de Choque de Porto Alegre, o Batalhão de Aviação tem nos apoiado também com ações de vigilância aérea, temos operações integradas com a Polícia Civil e Guarda Municipal, enfim, temos trabalhado de forma integra para, através dessa união de esforços conseguir reverter essa situação”, afirma o comandante do 15º BPM, coronel André Stein.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Civil do município, Marcelo Pitta, relata que a Polícia Civil e a BM estão buscando autoria e motivações dos crimes cometidos. Os investigadores têm analisado imagens de câmeras de monitoramento e ouvido depoimentos de testemunhas.

