cantor-de-arrocha-weliton-gordinho-permanece-hospitalizado-em-aracaju

Ele foi vítima de um acidente na rodovia SE-179, no último sábado. Cantor Weliton Gordinho

Arquivo Pessoal

O cantor de arrocha Weliton Gordinho, de 24 anos, que foi vítima de um acidente de moto no último sábado, permanece internado no Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (HUSE), em Aracaju.

Segundo a assessoria de imprensa do hospital, ele foi submetido a uma cirurgia e tem quadro de saúde estável, está consciente, orientado e fazendo uso de medicações. A previsão é que ele seja submetido a um novo procedimento cirúrgico na perna esquerda.

O acidente aconteceu na rodovia SE-179, entre os municípios de Pinhão e Simão Dias. Na ocasião, ele sofreu fratura exposta de fêmur esquerdo e fratura no tornozelo esquerdo.

Vito Califano