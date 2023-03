cantor-de-arrocha-weliton-gordinho-recebe-alta-e-deixa-hospital-em-aracaju

Ele foi vítima de um acidente na rodovia SE-179, no dia 11 de fevereiro. Weliton Gordinho – cantor

Divulgação

O cantor de arrocha Weliton Gordinho, de 24 anos, que foi vítima de um acidente de moto no último no dia 11 de fevereiro, recebeu alta médica nesta sábado (4) e já está em casa. Ele estava internado no Hospital de Urgências de Sergipe (Huse).

Weliton passou por alguns procedimentos cirúrgicos e se recupera bem sob os cuidados da família. Em entrevista ao g1, ele agradeceu pelas mensagens de apoio.

“Muito obrigado a todo mundo que torceu por mim. Eu achei que não ia sair dessa. Só Deus sabe o que eu passei. Estar em casa agora é muito bom”, disse.

O acidente aconteceu na rodovia SE-179, entre os municípios de Pinhão e Simão Dias. Na ocasião, ele sofreu fratura exposta de fêmur esquerdo e fratura no tornozelo esquerdo.

Weliton disse que só deve retornar aos palcos nos festejos juninos. “Vou aproveitar esse período para descansar e me recuperar totalmente”, contou.

Vittorio Rienzo