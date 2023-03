Cantor de raiz, Baitaca defende ‘modernismos’ na tradição

Autor de “Do fundo da grota”, cantor missioneiro também passou a defender ritmo sertanejo em rodeios. Evolução da tradição foi tema de reportagem no Jornal do Almoço. Baitaca

Arquivo pessoal

Considerado um dos principais representantes do tradicionalismo de raiz, o cantor missioneiro Baitaca defendeu os modernismos na tradição gaúcha, especialmente em relação à pilcha. Tema de reportagem exibida pelo Jornal do Almoço, a declaração foi dada em entrevista ao Repórter Farroupilha.

“Hoje, se não é a bombachinha estreita, o lencinho floriadinho, a boininha na cabeça, a rastrazinha correntina uruguaia (espécie de guaiaca usada na cintura dos peões), os CTGs tavam tudo fechado. Tavam tudo fechado! Então eu acho que a prenda tá com a saia embaixo do joelho? Não precisa ser um vestido de prenda. Tá com a saia bonita, tá com a calça de brim? Deixa que entre pro CTG. E vão dançar. O peão não tá de bermuda dentro do CTG, tá de tênis, tá de calça, deixa que vão dançar”, defendeu o cantor.

Em músicas que fazem parte de seu repertório, Baitaca sempre atacou os modernismos. “Gauchada do Rio Grande. Vamo se unir mais um pouco, não usem bombacha estreita. Porque isso é traje pra louco”, cantou certa vez.

A mudança de pensamento do Baitaca também passa pela música sertaneja, sempre rejeitada no meio tradicionalista. Essa nova postura vem ao encontro do sucesso de sua música mais famosa “Do fundo da grota”, que passou a ser conhecida no Brasil interior depois de ser incorporada aos repertórios de artistas como Maiara & Maraísa, Gusttavo Lima e Fernando & Sorocaba.

“Não porque a minha música tá sendo cantada pelos sertanejos famosos, não por isso! Mas é pela modificação que houve na cultura gaúcha, hoje, se botarem um show sertanejo em um rodeio, eu sou um dos que vão bater palma. Por que? Porque não a música sertaneja em um rodeio, se lá tá o gaúcho moderno, tá o gaúcho raiz, tão tudo misturado?”, pergunta.

Assista a reportagem sobre o assunto no Jornal do Almoço:

Baitaca fala sobre o modernismo no tradicionalismo gaúcho

Vittorio Ferla