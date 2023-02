Cantor e dono de banda fazem novos pedidos de desculpas por ironia sobre tragédia da boate Kiss

Em vídeo publicado em uma rede social, o cantor da banda Dubai afirmou conhecer a dor de perder familiares de forma trágica. Dono do grupo musical revelou ter recebido ameaças de morte. Músico lembrou em tom de brincadeira do trágico episódio que matou 242 pessoas em Santa Maria (RS) durante aniversário triplo em Boa Vista no fim de semana. Initial plugin text

O cantor Ícaro Trindade, vocalista da banda Dubai que ironizou a tragédia da boate Kiss em um aniversário triplo em Boa Vista, o proprietário da banda, Ítalo Figueira, pediram, mais uma vez, desculpas pelo episódio após a repercussão negativa.

A festa foi neste fim de semana, em um bar na capital. Durante os parabéns, enquanto a banda usava uma pistola que solta faíscas de fogo de grande proporções, o cantor falou “alô, boate Kiss”, enquanto todos dançavam no palco, incluindo os três aniversariantes (assista abaixo).

Ítalo e Ícaro já tinham pedido desculpas, mas, voltaram a falar do assunto em vídeos publicados nas redes sociais.

“Minha intenção não foi tripudiar, não foi ironizar. Não foi de forma alguma brincar com a dor de ninguém. Eu também já perdi dois irmãos de forma trágica, um de acidente e um de suicídio, e sei qual é a dor de perder alguém que a gente ama. Então de forma alguma isso foi em forma de ironizar, não quis brincar com a dor de ninguém”, disse o vocalista.

Vocalista fala ‘alô, boate Kiss’ durante apresentação e causa polêmica nas redes sociais

A fala de Ícaro no aniversário foi registrada em dezenas de vídeos, causou polêmica e teve repercussão negativa nas redes sociais de pessoas o acusando de falta de noção ao falar, em tom de brincadeira, da tragédia que matou 242 jovens e deixou outros 636 sobreviventes. A festa celebrava o aniversário de uma influencer, uma publicitária e um empresário na capital.

Em outro momento, Ícaro conta que assistiu à série “Todo Dia a Mesma Noite”, série documental lançada recentemente na plataforma de streaming Globoplay, da Rede Globo. Ele justifica que o uso do artefato pirotécnico durante o show o fez lembrar do documentário, que segundo ele, está no auge.

“Assisti a série, a série está no auge, infelizmente lá na hora que estava soltando o artefato pirotécnico, lembrei da tragédia, lembrei da série. Infelizmente acabei soltando a frase, mas venho aqui mais uma vez, encarecidamente, fazer esse pedido de desculpas, esse apelo pelo perdão da família, dos pais, dos conhecidos e também das vítimas, que até hoje sofrem de alguma forma com os danos da tragédia”, completou Ícaro.

O proprietário da Banda Dubai também se pronunciou em um vídeo, publicado em três partes na madrugada dessa terça-feira, onde também pediu desculpas às famílias em nome dos integrantes da banda. Ele também isentou de culpa o local do evento, os convidados e os aniversariantes.

Ítalo Figueira revelou ainda que tanto ele quanto os integrantes da banda vêm sofrendo ameaças de morte e xingamentos nas redes sociais desde o acontecimento.

“Eu quero pedir esse esse apelo a vocês que estão comentando, xingando, nos ameaçando. Espero que vocês entendam, tá? Eu sei a revolta que é porque até eu realmente fiquei revoltado, e por outro lado, eu não quero passar pano, não quero passar a mão na cabeça de ninguém” disse.

O proprietário da banda ressaltou que o cantor já havia se pronunciado nas redes sociais. Ítalo também citou o falecimento dos irmãos do vocalista da banda, ao dizer que o rapaz entende a dor de perder algum familiar de forma trágica.

Ítalo finalizou reforçando o pedido de desculpas. “Desculpa a todas as famílias, a todas as pessoas que sofrem até hoje danos ou sofrem consequências, e de pessoas próximas, né? Desse fato, desse ocorrido de dez anos atrás. Está bom? Boa noite, fiquem com Deus” finalizou o gestor.

O perfil do coletivo formado por amigos de vítimas do incêndio na boate Kiss, “Kiss: que não se repita” está marcado na legenda de um dos vídeos publicado por ítalo Figueira.

A tragédia da boate Kiss ocorreu na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013, um domingo, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Este ano, o incêndio completou 10 anos e as marcas ainda permanecem presentes na memória da comunidade até hoje.

Vittorio Ferla