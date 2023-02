Cantor Ferrugem abre programação do carnaval de Quissamã nesta quinta

Programação vai contar com shows regionais e nacionais, blocos de rua, trio elétrico e os tradicionais bois malhadinhos. Cantor Ferrugem é uma das atrações do carnaval de Quissamã

Reprodução / Multishow

A programação de carnaval em Quissamã, no Norte Fluminense, vai começar nesta quinta-feira (16) com show do cantor Ferrugem. A folia na cidade ainda vai contar com outros shows regionais e nacionais, blocos de rua, trio elétrico e os tradicionais bois malhadinhos.

A programação é promovida pela Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer e promete arrastar a multidão entre os dias 16 e 21 na área central e nas praias. De acordo com a Prefeitura, no total, serão mais de 100 horas de diversão.

O show do Ferrugem está previsto para começar às 23h, no Palco Oficial, no Sítio Quissamã (área central). No mesmo dia, além do show de Ferrugem, haverá blocos de 20h às 22h na Avenida Barão de Vila Franco, no Centro.

Na sexta, será a vez do baile à fantasia, com a banda Vibe Mix, às 23h, na Praia de João Francisco.

No domingo, às 23h, o grupo Clareou também se apresenta no palco oficial.

Ainda segunda a Prefeitura, a segurança foi reforçada e terá cerca de 300 agentes da equipe de Apoio nas ruas, além da Guarda Municipal em trechos de maior movimentação de veículos, Polícia Militar e Civil, que também informou que haverá reforço no plantão na Delegacia durante os dias de festa.

Para garantir a segurança das crianças, pulseiras de identificação serão distribuídas.

Apoio aos blocos de rua e Boi Malhadinho

A Prefeitura informou que concedeu um auxílio financeiro, por meio da Secretaria de Governo, aos bois malhadinhos e blocos de carnaval de rua do município.

O valor do auxílio foi de R$ 15 mil para cada Boi Malhadinho. Em 2022, foi de R$ 10 mil. Esse valor é limitado ao quantitativo máximo de nove bois selecionados.

Já cada Bloco de Rua recebeu R$ 8 mil (em 2022, foi de R$ 6,5), limitado ao quantitativo máximo de sete blocos selecionados.

Confira a programação do Palco oficial

Quinta (16) – 23h – Ferrugem

Sábado (18) – Maíza Lima

Domingo (19) – Clareou

Segunda (20) – Chapas do Brasil

Terça (21) – Os Mulekes

Vittorio Rienzo