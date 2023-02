Cantor ironiza tragédia da boate Kiss durante apresentação pirotécnica em aniversário; VÍDEO

Enquanto cantavam os “parabéns” e usavam uma espécie de pistola que solta faíscas de grandes proporções, vocalista da banda Dubai, de Roraima, lembrou em tom de brincadeira do trágico episódio que matou 242 pessoas em Santa Maria (RS): “alô, boate Kiss”, disse ele. Vocalista fala ‘alô, boate Kiss’ durante apresentação e causa polêmica nas redes sociais

O vocalista da banda Dubai se tornou alvo de críticas nas redes sociais após mencionar a tragédia da boate Kiss em tom de ironia durante um triplo aniversário em Boa Vista. Durante os parabéns, a banda usou uma pistola que solta faíscas de fogo de grande proporções e o cantor falou “alô, boate Kiss”, enquanto todos dançavam no palco (assista acima).

A fala, registrada em dezenas de vídeos, causou polêmica e teve repercussão negativa nas redes sociais de pessoas o acusando de falta de noção ao falar, em tom de brincadeira, da tragédia que matou 242 jovens e deixou outros 636 sobreviventes. A festa celebrava o aniversário de uma influencer, uma publicitária e um empresário na capital.

As imagens mostram os integrantes da banda e os três aniversariantes – um deles segurando o artefato pirotécnico, dançando ao som do “parabéns”, quando o vocalista cita a tragédia. No momento, nenhum deles reagiu ao comentário e a festa seguiu.

Um perfil no Twitter compartilhou, nesse sábado (6), um desses registros e a publicação somava mais de 70 mil visualizações e centenas de compartilhamentos negativos à fala até este domingo (5).

“Noção passou bem longe”, comentou um usuário. “A banda Dubai realmente passou dos limites ao brincar com uma tragédia enorme como a da boate Kiss, aonde várias vidas foram perdidas”, disse outro. “Imagina só, tratar com tamanha insensibilidade, zombando de um ocorrido que ceifou a vida de tanta gente e que ainda dói em tantas outras?”.

Comentário de vocalista foi enquanto aniversariante segurava artefato pirotécnico

Reprodução/Redes Sociais

A festa ocorreu em um bar de alto padrão em Boa Vista. Os vídeos que mostram o cantor citando a tragédia foram repostados ao menos dez vezes pela própria influencer, a jovem Juliana Aguiar, que completou 23 anos.

Com a repercussão negativa, o dono da Banda Dubai foi para as redes sociais e se desculpou pelo episódio.

“Foi uma brincadeira do vocalista. Quero pedir, em nome da banda, as sinceras desculpas” disse ele, acrescentando que, como proprietário do grupo, se sentiu no dever de explicar o que ocorreu. “Realmente foi uma brincadeira sem graça”, afirmou.

O cantor da banda, Ícaro Trindade, também divulgou uma nota se desculpando ao que ele chamou de “calor do momento”. Fica aqui o meu reconhecimento pelo erro que EU cometi! De forma alguma a intenção foi essa, mas saiu no calor do momento! Declaro também´me que a banda em si não tem culpa do erro que EU cometi. Meus sinceros pedidos de desculpas a todos”.

Posicionamento dos aniversariantes

Horas depois, já à noite, a influencer Juliana Aguiar disse que o comentário do cantor foi “infeliz e desrespeitoso”. Ela afirmou não ter prestado atenção na fala e que só se atentou ao episódio com a repercussão.

“Meus amigos que agravaram o vídeo não tiveram culpa porque eles estavam gravando o parabéns. Então, infelizmente foi o comentário que o cantor soltou. Para uns, passou despercebido, para outros, não. Mas, como falei, ficou muito mais nítido nos vídeos. Eu repostei todos os stories. Não acompanhei todos os áudios e quando acordei tinha muita gente falando, criticando, com razão, porque foi muito horrível o que ele falou”, disse ela, ao acrescentando que não ia resumir ao aniversário a isso.

Procurado pelo g1, o empresário Ruan Lima afirmou que foi de “mau gosto” o que o cantor disse. “No calor do momento não tinha me tocado nas palavras que falou, só no outro dia que fui ver os vídeos e vi o que tinha dito. Com certeza foi chato o que ele disse, a brincadeira de mau gosto”.

A reportagem também procurou a publicitária Claudyanne Minotto. Ela disse que não iria se posicionar sobre o assunto, mas disse que o que a “Juliana falou, realmente foi o que aconteceu.”

O bar divulgou nota repudiando o caso e disse não compactuar com a fala. “Prezamos pelo respeito e pela dor das famílias”, mencionou a nota.

A tragédia da boate Kiss ocorreu na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013, um domingo, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Este ano, o incêndio completou 10 anos e as marcas ainda permanecem presentes na memória da comunidade até hoje.

valipomponi