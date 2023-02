Cantor Mano Walter faz romaria de 130 km até Aparecida: ‘Por todas as graças e bênçãos recebidas’.

A romaria do cantor teve duração de seis dias. Ele saiu do sul do estado de Minas Gerais e caminhou a pé até chegar ao Santuário Nacional. Cantor Mano Walter faz romaria de 130 km até Aparecida

O cantor Mano Walter fez uma caminhada de 132km até o Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo, para agradecer à Santa e participar do Terço dos Homens. Nas redes sociais, o cantor compartilhou os seis dias de peregrinação e a emoção ao chegar na Basílica (veja vídeo acima).

Mano Walter fez a caminhada ao lado de amigos, em um grupo de homens. A jornada teve início no dia 6 de fevereiro e seguiu até o dia 11, quando chegaram no Santuário.

O trajeto escolhido pelo grupo foi o Caminho da Fé, partindo de do sul de Minas Gerais, até chegar a Aparecida (SP).

Nas redes sociais, o cantor compartilhou a jornada e disse que o sacrifício era para agradecer pelas graças recebidas e também em nome de todos que precisam de uma graça.

“Esse caminho será em oferta ao coração Jesus e de Nossa Senhora por todas as graças e bênçãos recebidas. Eu entrego esse sacrifício em amor a minha família, amigos e por todos aqueles que precisam de uma graça”, disse na postagem.

Mano Walter e o grupo chegaram ao Santuário neste sábado (11), no período da noite. Na reta final, cansado e com dores, o cantor afirmou que era a fé que o estava fazendo seguir adiante na peregrinação.

“Dói tudo. Não tenho mais forças, é a fé que está me movendo”, disse com dificuldade.

Ao chegar na Basílica, ao lado de um cajado e vários terços na mão, o cantor não segurou a emoção, chorou e comemorou.

“Gente, chegamos na casa da nossa mãezinha! Deus, que alegria”, afirmou emocionado.

De joelhos, ele passou pelo nicho da imagem da Padroeira e rezou.

Mesmo após a exaustão dos dias caminhando na romaria, após chegar no Santuário o cantor se arrumou e subiu no palco para participar do Terço dos Homens e cantou seus sucessos em um show musical, animando a noite dos devotos.

Mano Walter é filho e neto de vaqueiro. Ele é natural de Quebrangulo, no Agreste de Alagoas. É casado e pai de dois filhos, o menino José, de dois anos, e a recém-nascida Maria Clara, que nasceu em janeiro deste ano.

Entre os maiores sucessos da carreira, estão as músicas “Então vem cá’, “Juramento do dedinho” e “Não deixo não”.

Terço dos Homens reúne milhares de fiéis para missa no Santuário neste sábado.

Terço dos homens

O Terço dos Homens é um movimento espontâneo de grupos de homens que se reúnem para rezar o terço em paróquias e comunidades da Igreja Católica do Brasil. O terço tem como objetivo colocar em sintonia as orações e reflexões da comunidade. O evento reúne milhares de fiéis em Aparecida.

Cantor Mano Walter faz romaria de 130 km até Aparecida.

