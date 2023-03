cantor-rodriguinho-se-apresenta-em-boa-vista

Show acontece no Iate Clube, no bairro Caçari. Ingressos variam entre R$ 85 e R$ 195. Grupos Nesse Eskema, DK Classe A, Climatizando e Ousadiam também se apresentam no evento. Cantor Rodriguinho.

/Reprodução/Instagram/brunaa

Um dos grandes nomes do pagode nacional, o cantor Rodriguinho vai se apresentar em Boa Vista e os pagodeiros de plantão já tem opção de programação para a próxima sexta-feira (31). O show faz parte do evento “Pagode Errejota Especial” e a apresentação do artista deve começar às 21h, no Iate Clube, localizado no bairro Caçari, zona Leste de Boa Vista.

Rodriguinho foi vocalista e um dos fundadores do grupo Os Travessos, mas deixou o conjunto em 2004 para tocar carreira solo. Para o evento, o cantor deve trazer os sucessos do grupo como, “Sonhos e Planos”, “Tô te filmando (Sorria)”, “Meu querubim” e “Escrito nas estrelas”.

O repertório também deve contar com as músicas da carreira solo, como “Palavras de amigo”, “Não Tem Hora E Nem Lugar”, “Fatalmente” e “Livre pra Voar”, que compôs com o cantor Thiaguinho.

Além dele, os grupos regionais Nesse Eskema, DK Classe A, Climatizando e Ousadia se apresentam no evento.

Os ingressos para a área vip do show custam R$ 85. O camarote com open bar de 4h custa R$ 195. As entradas podem ser adquiridas no site Bilheteria Digital.

Serviço

Show do Rodriguinho, no evento “Pagode Errejota Especial”.

QUANDO: sexta-feira (31), a partir das 21h

QUANTO: R$ 85 (vip) e R$ 195 (camarote open)

ONDE: Iate Clube, na Deusuita Mutran Paracat, 100, bairro Caçari, zona Leste de Boa Vista.

Leia outras notícias do estado no g1 Roraima.

Mata