Cantor Unha Pinta recebe alta médica e se recupera em casa

Ele ficou internado aproximadamente 20 dias em um hospital particular de Aracaju para se recuperar de uma dor de cabeça e fazer reposição de proteínas no organismo. Unha Pintada – cantor

Divulgação

O cantor Aldiran Santana, de 36 anos, conhecido como Unha Pintada recebeu alta médica, no começo da tarde desta sexta-feira (10), e já está em casa, no município de Simão Dias, onde continua a recuperação. A informação foi confirmada pelo irmão do cantor, José Júnior de Santana.

Em seu perfil no Instagram, a esposa do cantor, Mirelle Araújo, postou um vídeo comemorando a ida para casa e agradecendo pelo carinho do fãs.

Ele foi internado no dia 23 de fevereiro, no Centro de Tratamento e Terapia Intensiva (CTI), em um hospital particular de Aracaju, após apresentar fortes dores de cabeça.

Em vídeos publicados nesta terça, o cantor aparece fazendo tratamento de fisioterapia.

Em junho de 2022, problemas de saúde do vocalista levaram ao cancelamento dos shows da banda no interior da Bahia.

Ufficio Stampa