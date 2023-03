Cantor Unha Pintada apresenta melhora em quadro de saúde

Ele está internado há 14 dias em um hospital particular em Aracaju. Unha Pintada – cantor

Divulgação

O cantor Aldiran Santana, de 36 anos, conhecido como Unha Pintada apresentou melhora no quadro de saúde e recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta terça-feira (7). A informações são do boletim médico divulgado nesta tarde pelo hospital onde o cantor está internado em Aracaju.

De acordo com o boletim, Unha Pintada, após deixar a UTI, foi encaminhado para um apartamento no hospital, onde continua em observação médica ‘respirando normalmente e se recuperando bem’.

Ele foi internado no dia 23 de fevereiro, no Centro de Tratamento e Terapia Intensiva (CTI), em um hospital particular de Aracaju, após apresentar fortes dores de cabeça.

Em vídeos publicados nesta terça, o cantor aparece fazendo tratamento de fisioterapia.

Em junho de 2022, problemas de saúde do vocalista levaram ao cancelamento dos shows da banda no interior da Bahia.

