Cantor Unha Pintada é internado em hospital em Aracaju

A informação foi confirmada nesta sexta-feira (3) pela assessoria de imprensa do artista.

Rede social

O cantor Aldiran Santana, de 36 anos, conhecido como Unha Pintada, está internado há oito dias em um hospital particular em Aracaju. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (3) pela assessoria de imprensa do artista.

Segundo a assessoria, o artista foi internado para tratamento de reposição de proteínas e passa bem. Não há previsão de alta até o momento.

Cantor dançando no hospital

Arquivo pessoal

Há cinco dias, uma postagem do cantor dançando no hospital foi feita em suas redes sociais.

Em junho de 2022, problemas de saúde do vocalista levaram ao cancelamento dos shows da banda no interior da Bahia.

