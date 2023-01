Cantora Ludmilla realiza sonho de fã de 76 anos em show no litoral de SP; VÍDEO

Dona Angélica estava na primeira fila com a neta e subiu no palco para conhecer a cantora. Cantora Ludmilla realiza sonho de fã de 76 anos durante show em Praia Grande (SP)

A cantora Ludmilla, de 27 anos, realizou o sonho de uma fã, de 76, durante um show em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Dona Angélica, como a aposentada Maria Angélica dos Santos ficou conhecida, estava na primeira fila com a neta Lívia Rodrigues, de 21, que levantou um cartaz com um pedido especial: “Ludmilla, minha avó de 76 anos é sua fã. Realiza o sonho dela e tira uma foto”. (Veja o vídeo acima).

Ludmilla leu o pedido e imediatamente chamou dona Angélica para subir no palco. Um vídeo publicado pela cantora no TikTok revela toda a emoção da idosa, que não conteve as lágrimas ao abraçar a cantora. A fã acompanhou todo o show, realizado no último sábado (28), do palco e, após a apresentação, tirou a tão sonhada foto com a artista.

Dona Angélica subiu no palco para realizar o sonho de conhecer Ludmilla

Reprodução

Após abraçar dona Angélica diante do público Ludmilla disse que havia escutado coisas lindas da fã de 76 anos, que revelou ao g1 o que disse para a cantora.

“Eu falei a verdade, que eu amava muito ela. É como se eu visse uma filha minha, e as coisas que eu mais amo na minha vida são os meus filhos e meus netos. Eu não sei, eu adoro a Ludmilla. Eu tenho 76 anos mas eu gosto muito das músicas da Ludmilla”.

Nas redes sociais, Ludmilla relatou a felicidade que sentiu ao realizar o sonho da dona Angélica. “Vocês não sabem o quanto eu fico feliz de olhar lá de cima do palco e ver que tem pessoas de todas as idades e gêneros cantando as minhas músicas. Momentos como esse me fazem muito feliz”.

Fã da Ludmilla, de 76 anos, tirou a tão sonhada foto e terminou de assistir o show no palco

Reprodução/Redes Sociais

Segundo a idosa, a neta deu a ideia de fazer o cartaz, mas logo desistiu. Então, ela comprou os materiais e, de última hora, Lívia mudou de ideia. Elas afirmaram que não imaginavam que a estratégia pudesse dar certo.

“Já estou famosa. Na saída, eu não sabia se eu era a Ludmilla ou a dona Angélica, porque era tanta gente em cima de mim. Todo mundo [dando] parabéns. Um segurança dela me pegou pelo braço e falou: ‘Eu estou feliz com o que aconteceu com a senhora’. Eu só posso agradecer a todos e à minha neta. Foi bom demais, eu ganhei o ano”, finalizou.

Neta de ‘Dona Angélica’ foi a responsável pelo cartaz para Ludmilla

Reprodução

‘Dona Angélica’ estava na primeira fila do show da Ludmilla

Reprodução

