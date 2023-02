Cantora Vanessa da Mata abre programação de Carnaval no Sesc Piracicaba; veja atrações e como comprar ingressos

Vendas online começam nesta terça-feira (7); programação tem ainda show do sanfoneiro Targino Gondim, música brega, marchinhas tradicionais e oficina de confecção de máscaras. Vanessa da Mata abre programação de Carnaval no Sesc

A cantora Vanessa da Mata se apresenta pela primeira vez em Piracicaba (SP) na sexta-feira (17), abrindo a programação de Carnaval do Sesc na cidade. A venda onlline dos ingressos começa nesta terça-feira (7) (veja abaixo como fazer).

Entre os dias 18 e 21 de fevereiro, a unidade do Sesc recebe ainda Rodrigo José & Banda Chic 10, um dos principais representantes da música brega no Brasil, a dupla Rodrigo Regis & Tatá Alves interpretando marchinhas tradicionais a clássicos do carnaval da Bahia, e o cantor e sanfoneiro Targino Gondim, levando o forró como opção de trilha sonora no Carnaval.

A programação inclui ainda o lançamento do livro “Carnaval… Carnavais: Múltiplos olhares sobre esse fenômeno” e uma oficina de máscaras tradicionais.

Atrações e como participar

MPB com Vanessa da Mata

A cantora apresenta o show “Quando Deixamos Nossos Beijos na Esquina” abrindo a programação do Sesc.

Com canções populares, achados poéticos e melodias intuitivas, o repertório é composto pelo primeiro single lançado pela artista, “Só Você e Eu”, além de “Nossa Geração”, “Vá Com Deus”, os grandes hits da cantora como “Ai, Ai, Ai”, “Amado”, “Caixinha de Música”, “Gente Feliz”, “Boa Sorte/Good Luck” e “Ainda Bem”.

Vanessa da Mata

As vendas online começam a partir do meio-dia desta terça-feira (7) e nas bilheterias do Sesc, é possível comprar a partir das 17h de quarta-feira (8).

Onde e quando: no ginásio do Sesc, a partir das 20h da sexta-feira (17).

Quanto: R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia) / R$ 12 (credencial plena)

Vendas online: Pelo site do Sesc

Música brega com Rodrigo José & Banda Chic 10

Um dos principais representantes da música brega no Brasil se apresenta acompanhado de sua Big Band, interpretando grandes clássicos populares como: Sorria, Sorria’ (Evaldo Braga), Eu Vou Tirar Você Desse Lugar’ (Odair José), Tenho’ (Sidney Magal) e Eu não sou cachorro não’ (Waldick Soriano) e também músicas próprias como: Eu Te Amo’ e Rosana’.

Rodrigo José & Banda Chic 10

Com uma nova roupagem vigorosa que mistura o blues, o soul e o rock americanos dos anos 70 às canções brasileiras mais populares, o cantor recria o estilo com arranjos refinados, que inclui trio de metais e backing vocals.

As vendas online começam a partir do meio-dia desta terça-feira (7) e nas bilheterias do Sesc, é possível comprar a partir das 17h de quarta-feira (8).

Onde e quando: no ginásio do Sesc, a partir das 16h do sábado (18).

Quanto: R$ 30 (inteira) / R$ 15 (meia) / R$ 10 (credencial plena)

Vendas online: Pelo site do Sesc

Marchinhas e clássicos com Rodrigo Regis & Tatá Alves

Os cantores Rodrigo Régis e Tata Alves e sua banda apresentam show de carnaval para todas as idades. Uma viagem musical pelos quatro cantos do país.

No repertório, marchinhas tradicionais se misturam a clássicos do carnaval da Bahia, músicas de blocos de rua de São Paulo e São Luiz do Paraitinga, frevos Pernambucanos e clássicos da MPB. Durante o espetáculo, bonecos gigantes convidam o público a interagir com as canções.

Onde e quando: no ginásio do Sesc, a partir das 16h do domingo (19).

Quanto: gratuito.

Como participar: retirada de ingressos com 1h de antecedência.

Forró com Targino Gondim

Neste show, o cantor e sanfoneiro Targino Gondim, famoso pela composição da música que ganhou o Brasil na voz de Gilberto Gil (Esperando na janela), passeia pelas canções de Luiz Gonzaga e Zé Dantas, dois dos maiores cancioneiros populares do país.

Sanfoneiro Targino Gondim se apresenta em Piracicaba

No repertório, além de seu grande sucesso, toca músicas como: Samarica Parteira, O Xote das Meninas, Vozes da Seca, entre outras.

Onde e quando: no ginásio do Sesc, a partir das 16h de terça-feira (21).

Quanto: gratuito.

Como participar: retirada de ingressos com 1h de antecedência.

Bate-papo literário

No Brasil, o Carnaval apresenta-se de diversas maneiras: de blocos de rua aos bailes noturnos, do desfile das Escolas de Samba ao dos trios elétricos, dos confetes aos bonecos gigantes, várias são suas formas possíveis.

Os pesquisadores Denis Terezani, Roberta Gaio e Roberto Brito de Carvalho conversam sobre essa pluralidade no lançamento do livro “Carnaval… Carnavais: Múltiplos olhares sobre o fenômeno”.

Onde e quando: na Comedoria do Sesc, das 19h30 às 21h30 de quarta-feira (15).

Quanto: gratuito.

Oficina de máscaras e cortejo de carnaval

Com papel, cola, tintas, fitas, brilhos e adereços, produza sua própria máscara inspirada nos folguedos populares do nordeste brasileiro. Após a vivência, voltada a crianças e seus responsáveis, aprenda noções de percussão para participar de um divertido cortejo pelo Sesc. Com Tony Azevedo.

Sesc tem oficina de máscara de carnaval

Onde e quando: na Sala do Curumim, às 10h30 de domingo (19).

Quanto: gratuito.

Como participar: entrega de senhas no local com 30 minutos de antecedência.

