canzone-segreta,-veronica-pivetti-senza-freni-su-paolo-conticini-e-lui-“credo-sia-…”

Anche lo scorso venerdì 12 marzo 2021 è andato in onda in prima serata il nuovo show di Rai 1 intitolato Canzone segreta. Il programma è condotto da Serena Rossi e sembra che stia avendo un grande successo, visto che è seguito da milioni di telespettatori. Nel corso della puntata andata in onda lo scorso venerdì, in studio c’è stata Veronica Pivetti. Quest’ultima, come tutti sappiamo è l’attrice, sorella dell’ex presidente della Camera Leghista Irene Pivetti. Sembra proprio che in studio a farle una sorpresa ci sia andato Paolo Conticini, suo collega con il quale tra l’altro ha recitato anche sul set di Provaci ancora prof. Un momento davvero molto emozionante per l’attrice, tanto da non riuscire a trattenere le lacrime. Ma cosa è accaduto?

Canzone segreta, grandi emozioni per Veronica Pivetti

Come abbiamo anticipato, a fare una sorpresa a Veronica Pivetti, ospite di Canzone segreta su Rai 1 è corso Paolo Conticini. Quest’ultimo le ha dedicato un brano molto famoso di Gianni Morandi. “Uno su mille”, è questo il brano che l’attore ha voluto dedicare alla sua collega, sostenendo che fosse perfetta per lei. “Credo sia molto affine a tutto ciò che fa. In questo mestiere si cade tante volte, ci si rialza e dobbiamo contare ognuno su noi stessi, quindi credo sia proprio il testo giusto per Veronica“. Sono state queste le parole riferite da Conticini, rivolgendosi alla Pivetti.

Le lacrime della Pivetti

Ad un certo punto, però, dopo aver ascoltato le parole di Continicini, Veronica sarebbe scoppiata in lacrime ed è apparsa visibilmente commossa. “Lui è un fratello per me. Devi sapere che noi siamo stati a letto 15 giorni insieme dalla mattina alla sera”. Queste le parole dell’attrice, parlando ovviamente in modo ironico e facendo riferimento alla fiction che hanno girato insieme. In quest’ultima, i due hanno dovuto vestire i panni di una coppia felice ed innamorata.

Il siparietto emozionante tra i due attore commuove anche il web

Questo siparietto molto emozionante, non è di certo passato inosservato ai telespettatori a casa che si sono riversati sui social ed hanno espresso il loro parere e giudizio. “Ma quanto sono belli Paolo e Veronica, vi prego fate ritornare la prof abbiamo bisogno di loro due sullo schermo”. Questi alcuni dei commenti apparsi sui social in tempo reale, ma anche nelle ore successive alla messa in onda del programma.