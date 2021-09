Caos a Mediaset, Filippo Bisciglia fatto fuori, Lui distrutto dalla notizia: “Ecco perchè non ci sarò più”

Il posto che Filippo Bisciglia ricopre da anni su Mediaset è in pericolo. A darne notizia, Tv Blog, anche se non c’è ancora nulla di ufficiale. Sappiamo che dopo aver partecipato al Grande Fratello il concorrente si è distinto per le sue capacità di conduttore. La sua carriera, da quel momento, è stata tutta in salita. Finché non è stato notato dalla FASCINO, casa di produzione di Maria De Filippi, che ha deciso di metterlo a capo del suo progetto estivo, Temptation Island. Sappiamo bene che la trasmissione, anno dopo anno, ha riscosso moltissimo successo.

Il format prevede che delle coppie in difficoltà vengano separate per 21 giorni: uomini da una parte, donne dall’altra. Insieme a loro, ci saranno tentatori e tentatrici che li metteranno a dura prova. Così, i litigi che spesso scoppiano quando i fidanzati si ritrovano piacciono molto al pubblico che segue le loro storie con entusiasmo. A gestire il tutto, Filippo Bisciglia, che cerca di dare i suoi consigli e resta sempre super partes. Sono anni ormai che il presentatore è ben saldo al suo posto. Ma adesso tutto questo potrebbe finire a causa di un nuovo concorrente.

Si tratta di Stefano De Martino: la sua carriera è nata come allievi ad Amici di Maria De Filippi. Poi c’è stata la turbolenta storia d’amore con Belen Rodriguez, show girl più ambita in Italia. Questo unito al fatto di essere riuscito a farla soffrire più di una volta lo ha consacrato sex symbol del momento. Ma il napoletano ha dimostrato di essere molto capace anche nei panni di presentatore. Sulla Rai è stato al timone di Stasera tutto è possibile, trasmissione comica che ha gestito benissimo. Probabilmente, potrebbe approdare in Mediaset e dare del filo da torcere a Filippo Bisciglia.

Maria De Filippi non permette ad altre reti di prendere e usare personaggi da lei formati. Stefano De Martino è sicuramente una sua creatura e la regina di Mediaset già lo ha dimostrato. Appena scoperte le capacità comunicative del suo pupillo, lo ha chiamato in qualità di giudice ad Amici, insieme a Emanuele Filiberto di Savoia e Stash. Una prima serata del sabato sera di Canale 5 che gli ha regalato una grande visibilità. E siamo sicuri che la moglie di Maurizio Costanzo ha altri progetti per lui. Che questi non combacino con il ruolo di Filippo Bisciglia?

Secondo TvBlog no. Il portale di gossip afferma che la notizia è sulla strada dell’ufficializzazione. Non solo Filippo Bisciglia potrebbe non essere riconfermato per l’anno prossimo, ma con lui tutta la sua trasmissione. Temptation Island sarebbe quindi sulla strada della chiusura, nonostante l’enorme successo in ascolti e anche mediatico ottenuto negli anni. Pare che Maria abbia in mente un progetto tutto nuovo. E che per questo nuovo format abbia scelto proprio Stefano De Martino. Il programma potrebbe chiamarsi Ultima fermata, ma ancora non si sa molto in merito.

