Caos a Uomini e Donne, dopo la scelta di Veronica scoppia il putiferio, Maria si infuria, scene censurate. Cos’è successo

Nella registrazione di Uomini e Donne del 19 maggio 2022, la tronista Veronica Rimondi ha fatto la sua scelta tra i due corteggiatori rimasti, ovvero Matteo Farnea e Andrea Della Cioppa. Anche se di recente li aveva baciati entrambi, la preferenza di Veronica sembra andare a Matteo, nei confronti del quale sin all’inizio ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine.

Anticipazioni, la scelta Veronica Rimondi

Sebbene nell’ultimo periodo Andrea avesse riconquistato terreno col suo carattere deciso e le belle dimostrazioni date alla tronista, Veronica sembrava pendere comunque dalle labbra di Matteo, e la maggior parte dei telespettatori era già pronta a scommettere che la scelta della tronista sarebbe stata lui. E così è stato: Veronica Rimondi ha scelto Matteo Farnea, da più parti definito una sorta di “principe azzurro”, sia per i gesti eclatanti nei confronti della tronista che per il suo aspetto.

Uomini e Donne, pubblico in tilt: interviene Maria

Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, tuttavia, il pubblico in studio non ha accolto bene la scelta e ha molto rumoreggiato (Matteo sin dall’inizio da molti è stato considerato falso), al punto che Maria De Filippi ha dovuto ristabilire l’ordine con un discorso severo che probabilmente non verrà mandato in onda. Auguri dunque a questa nuova coppia.

Matteo e Veronica si conoscevano già?

In tanti sul web stanno facendo notare come il percorso della tronista non appaia più limpido come all’inizio. Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda, Matteo Farnea si è mostrato ancora una volta molto geloso della tronista che corteggia, Veronica Rimondi. Fin qui nulla di strano, se non fosse che l’altro corteggiatore rimasto, Andrea Della Cioppa, ha sottolineato come questa gelosia quasi patologica di Matteo sia presente sin dall’inizio del percorso con la tronista, quando a malapena l’aveva vista due volte.

E ciò fa pensare o al fatto che Matteo stia fingendo dall’inizio un qualcosa che non prova, visto che è quasi impossibile prendersi così di una persona che si conosce pochissimo, o che il ragazzo e Veronica Rimondi si conoscano da prima del programma. Del resto i due hanno background e stili di vita molto simili, sono più o meno della stessa zona e frequentano gli stessi ambienti, e non sarebbe strano se si fossero incrociati in passato e lo abbiano tenuto nascosto alla redazione di Uomini e Donne. Da questo a essere d’accordo, tuttavia, c’è una grossa differenza, e appare strano che se così fosse, nessuno fino a oggi si sia fatto avanti con la redazione per smascherarli.

