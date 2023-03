caos-fuori-da-scuola-a-ferrara,-madre-prende-a-ceffoni-una-dodicenne:-aveva-litigato-col-figlio

Ferrara, 21 marzo 2023 – Un’alunna delle medie afferrata per il collo e presa a schiaffi dalla madre di un compagno di studi. È la scena, tanto inattesa quanto sconcertate, che venerdì scorso si sono trovate davanti agli occhi decine di persone, tra genitori che accompagnavano i figli a scuola, ragazzini, insegnanti e bidelli. Il fatto è subito finito all’attenzione dei carabinieri a seguito della denuncia presentata dai genitori della piccola vittima. Vista la delicatezza dell’accaduto e la presenza di una minore come protagonista suo malgrado, sono in corso tutti gli accertamenti necessari a gettare luce su quanto accaduto e verificare la corretta ricostruzione dell’episodio.

I fatti. Per delineare i fatti accaduti venerdì davanti a una scuola media di Ferrara si parte dalla denuncia dei genitori della bambina, ricostruzione suffragata anche dalle testimonianze di molti presenti. Sono le 8 di un venerdì come tanti. Davanti all’istituto si assiepano genitori e alunni in attesa del suono della campanella. All’improvviso, l’allegro vociare dei bambini viene interrotto da un’immagine alla quale i presenti stentano a credere. Secondo quanto denunciato ai carabinieri poco più tardi, una madre avvicina una bambina di appena dodici anni. La affronta in malo modo e la prende a ceffoni. La giovane, comprensibilmente scossa, viene portata all’interno della scuola dal personale dell’istituto. Una volta al sicuro, gli insegnanti si sincerano delle sue condizioni. A prima vista non presenta ferite o contusioni, ma è molto spaventata. I professori chiamano quindi i genitori, che si precipitano sul posto. La piccola viene tranquillizzata e portata al pronto soccorso per una visita e qualche accertamento in più. Il passaggio successivo è in caserma per la querela.

Le cause. Ma cosa c’è all’origine di quel gesto? Al momento ci si muove nel campo delle ipotesi. Secondo alcune indiscrezioni, tutto sarebbe partito da alcuni litigi tra la vittima e il figlio della donna. Normali dissapori tra bambini, tra l’altro già noti e presi in carico dalla scuola. La madre potrebbe però aver ritenuto insufficiente l’intervento dei professori, pensando di risolvere il problema in prima persona affrontando in quel modo la ‘rivale’ del figlio.

Vittorio Ferla