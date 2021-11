Caos Uomini e Donne. Maria furiosa aggredisce il cavaliere, mai vista così. Volano schiaffi, scene censurate

Oggi andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne ma questo week end ci sono state altre registrazioni del programma che hanno portato a dei risvolti davvero sorprendenti e a degli addii inaspettati che però vedremo solo nelle prossime settimane. In particolare a lasciare il programma della De Filippi saranno sia il cavaliere Marcello che la dama Ida Platano, ma non insieme. Vediamo cos’è successo grazie alle talpe del Vicolo delle news.

La puntata di Uomini e Donne inizia con due sedute al centro studio dove si accomodano Marcello che è uscito con Jessica. Le cose non sono andate bene, pare che lui ad un certo punto si sia addormentato e sembra proprio non interessato quindi chiude la conoscenza. Entrano tre donne per lui ma le elimina ed annuncia che abbandonerà il programma anche lui. Lì scoppia una lite con Armando che lo accusa di essere un bugiardo, lui aveva detto di non essere stato in vacanza questa estate ma a lui è arrivata una foto del torinese che attesta il contrario e che addirittura era presente la ex di cui si dice sia tanto invaghito.

Così Marcello decide di rimanere ancora ad Uomini e Donne perchè la prossima puntata vuole proprio vedere questa foto. Armando dice che può prenderla subito, si alza e la porta e si vede Marcello che si sta facendo un selfie con il mare dietro. L’agente immobiliare gli spiega che quella è una foto fatta in Liguria e gli dice pure quali sono i suoi amici presenti e la ex di certo non c’era.

Tutti credono a Marcello incluso Gianni e il parrucchiere viene sgridato anche dalla conduttrice stessa perchè la persona che gli ha fornito la foto voleva infangare un po’ tutto il programma ed è nota agli autori di Uomini e Donne ed anche a Maria e non è assolutamente attendibile.

Alla fine Armando è costretto a chiedere scusa, Marcello si alza per dargli la mano ma il napoletano rifiuta causa covid. Gianni lo attacca perchè avrebbe dovuto fare lui stesso il gesto ma Maria lo difende dicendo che generalmente non è uno che porta rancore lo sa bene perchè ci ha discusso tante volte pure lei. Alla fine Armando si alza e i due uomini si stringono comunque la mano.

Ad un certo punto della registrazione si passa a parlare di Ida Platano e Diego Tavani che dovevano uscire da Uomini e Donne la settimana scorsa ma alla fine hanno rinunciato. Fanno vedere il dopo puntata dove lui piange per averla persa, poi lei che era dispiaciuta e un confronto tra loro dove lei le chiede di ripensarci. Lui sembra favorevole ma alla fine concordano che ci penseranno su.

In studio Diego dice che si sono sentiti poco dopo la scorsa puntata di Uomini e Donne perchè lei ad un certo punto non gli ha più risposto ai messaggi. Lei dice che non c’era da rispondere più a nulla, al che lui dice che almeno poteva dirgli come stava il figlio visto che gliel’aveva chiesto ma lei gli impone di non metterlo in mezzo.

Ovviamente Armando deve dire la sua ed inizia a dare del falso e bugiardo a Diego, interviene anche Tina che dà a Diego del farabutto e usa anche altri termini molto offensivi, si attiva una litigata pesante tanto da arrivare quasi alle mani, al punto che Diego chiede a Maria di tagliare quel pezzo nella messa in onda di Uomini e Donne perchè non vuole che il figlio lo veda perchè rimarrebbe veramente male.

Ida ad un certo punto dice che vuole andarsene perchè sebbene ci provi non riesce a trovare nessuno adatto a lei, Diego si risiede ma quando gli fanno capire che dovrebbe andare pure lui visto che si è dichiarato innamorato, dice di non aver capito le intenzioni di lei e si alza ed esce con lei dicendo di volerci stare insieme. Maria dice che Ida vuole uscire sola, poi quello che faranno fuori saranno affari loro.

