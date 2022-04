caos-uomini-e-donne,-riccardo-molla-la-dama-e-riprende-ida,-scatta-il-bacio,-delirio-in-studio.-le-anticipazioni-emozionano

Ieri, venerdì 8 aprile 2022, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne e ci sono state dei colpi di scena davvero interessanti soprattutto riguardo il rapporto tra Ida e Riccardo. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di UominieDonneClassicoeOver:

Uomini e Donne, anticipazioni: Ida e Riccardo di nuovo in pista, scatta un bacio nel trono classico

Nella registrazione di ieri di Uomini e Donne, ci sono stati nuovi scontri tra Tina Cipollari e la dama del trono over, Pinuccia Della Giovanna. Riccardo Guarnieri ha chiuso la frequentazione con Gloria e ha di nuovo ballato con Ida Platano scatenando una standing ovation tra il pubblico che spera in un ritorno di fiamma. Non sono mancati anche nuovi litigi anche tra il cavaliere pugliese e Armando Incarnato. Biagio ha chiuso la frequentazione con Iolanda e con un’altra dama.

Per Alessandro sono scese tre nuove dame ma ha scelto di continuare la conoscenza solo con una delle tre. Novità anche per il Trono Classico di Uomini e Donne: Nella scorsa registrazione Lilli, aveva deciso di andarsene ma Luca è tornata da lei per convincerla di restare. Il tronista è uscito anche con con Aurora e nell’esterna con la corteggiatrice è scattato un bacio. In studio, Luca ha ballato con Soraia. Due esterne per Veronica: una con Matteo e una con Federico.

Le parole di Aurora su Luca Salatino

Pur essendo arrivata ad Uomini e Donne da poco tempo, Aurora ha le idee chiare su ciò che vuole. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, infatti, ha ammesso di voler conquistare il cuore di Luca Salatino. “La sua simpatia e la semplicità nell’esprimere i concetti. Queste due caratteristiche mi hanno fatto subito pensare che sia una persona in grado di metterti a proprio agio.

E così è stato con me. Io e Luca siamo stati subito inaspettatamente in sintonia”, ha spiegato Aurora. Nonostante la presenza di Lilli e Soraia, Aurora è pronta a sfidarle per uscire dallo studio di Uomini e Donne con Luca: “L’unica arma che userò per conquistarlo a trecentosessanta gradi, quindi, sarà essere semplicemente me stessa”. Ci riuscirà?

