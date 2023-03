Capela é invadida, tem equipamentos de som furtados e imagens sacras destruídas no interior do RN

Caso aconteceu na madrugada deste sábado (11) na zona rural de Pau dos Ferros, segundo paróquia do município. Imagens de santos católicos foram vandalizadas na zona rural de Pau dos Ferros, no Alto Oeste potiguar

Uma capela da Igreja Católica foi invadida, teve equipamentos de som furtados e quatro imagens sacras vandalizadas na madrugada deste sábado (11), na zona rural de Pau dos Ferros, no Alto Oeste potiguar. As informações são da paróquia do município.

De acordo com nota divulgada pela paróquia, o caso aconteceu na Capela de São Pedro, localizada na vila Perímetro Irrigado.

Além de invadirem o prédio religioso, os autores do crime vandalizaram as imagens do padroeiro, São Pedro, de São Paulo, de Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora das Graças e furtaram aparelhos do sistema de som da igreja.

“Solidarizamo-nos com toda a comunidade de fé e repudiamos tamanho ato de insensibilidade. As medidas estão sendo tomadas junto as autoridades”, afirmou a paróquia.

Nenhum suspeito foi preso.

