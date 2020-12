capelli,-acconciature-capodanno-2021:-7-idee-per-pettinature-belle-e-di-tendenza-per-l’ultimo-dell’anno

Polvere di stelle

E così, come per magia, prendono vita acconciature Capodanno 2021 a dir poco preziose. Veri e propri gioielli, creati con perle, cristalli e bagliori metallici. Da distribuire sulla chioma come una cascata di luce, ovviamente. Perché sono proprio gli accessori a rendere le acconciature per Capodanno 2021 una novità diversa e particolare.

Un solo accessorio, però, non basta. Non per delle pettinature per Capodanno che sappiano davvero dire adieu all’anno appena trascorso. Ecco allora che i punti luce si moltiplicano tra i capelli, punteggiando le acconciature per il 31 dicembre come piccole costellazioni. Gli accessori per le pettinature raccolte dell’ultima notte dell’anno, infatti, si portano in coppia. Come minimo.

Sui capelli sciolti, raccolti o intrecciati, saranno dunque gli accessori a fare la differenza, dando vita a styling completamente diversi tra loro. Dall’ispirazione Punk al più puro Romanticismo, i capelli perfetti per Capodanno 2021 sono fatti d’oro, d’argento e di cristallo.

Capodanno 2021: acconciature fai da te per tutti i tipi di capelli

Il segreto per delle acconciature dell’ultimo dell’anno fai da te facili e sorprendenti sono proprio gli accessori per capelli. Naturalmente, preziosi. Sono i gioielli, infatti, a tramutarsi nei migliori alleati per hair look molto semplici, ma di grande effetto.

Per delle acconciature di Capodanno che seguano le tendenze, ad esempio, le perle sono davvero perfette. Da infilare tra le ciocche, devono punteggiare la chioma come tante piccole lacrime di luce.

Il semiraccolto capelli per Capodanno è glaciale

Quando si tratta di creare delle pettinature per Capodanno, il semiraccolto è il grande classico che aspetta solo di essere rivisitato. Da provare sui capelli lisci e ricci, ma anche su morbide onde o in abbinamento a un frisè capelli, bastano dei cristalli a illuminarlo.

Per ottenere un’allure da regina del ghiacci, delle stelle di strass sono l’accessorio capelli da aggiungere. L’ideale per giocare con il volume e l’effetto cotonato tipico del semiraccolto capelli per Capodanno.

Disposti tra gli intrecci di questa pettinatura, i riflessi argentati delle mollette gioiello illumineranno capelli lunghissimi, quanto tagli medi. Se vi sentite audaci, poi, sfoggiate qualche stella anche sul ciuffo laterale del vostro semiraccolto, ma solo in abbinamento a degli abiti scintillanti.

Per l’ultimo dell’anno, le acconciature capelli medi sono brillanti

I capelli medi per Capodanno 2021 si accendono grazie ad acconciature semplici, ma capaci di stupire. Da copiare, ad esempio, il bob con wet look di Vanessa Hudgens. Protagonisti di questa acconciatura per capelli lisci sono, naturalmente, accessori per capelli metallizzati, dall’allure contemporanea.

L’alternativa per delle acconciature con capelli sciolti per Capodanno 2021 sono, invece, i glitter. La scintilla giusta per accendere la chioma. Su una piega liscia, infatti, possono dare luce alle punte. Tra i boccoli, invece, sono perfetti per illuminare solo qualche ciocca.

Acconciature Capodanno: tutorial per una coda di cavallo chic e moderna

La coda di cavallo, alta o bassa, con radici sleek o cotonate può essere reinventata per diventare la perfetta acconciatura per l’ultimo dell’anno. Una pettinatura che si presta ad interpretazioni molto romantiche con perle e fermacapelli dorati, quanto ad hairstyles più rock.

Indubbiamente la più facile tra le acconciature fai da te per Capodanno 2021, può essere resa particolare grazie a qualche piccola borchia vicino alla scriminatura, rigorosamente centrale. In questo caso, dovrà essere un trucco di Natale 2020 e Capodanno fuori dagli schemi a completare l’allure ribelle della più minimal delle pettinature per il 31 dicembre.

Viste anche in passerella, delle catene argentate sono l’accessorio gioiello con cui arricchire una coda di cavallo per i capelli lunghi. Il risultato sono acconciature semplici per Capodanno 2021, facilissime da ottenere in pochi minuti e, soprattutto, da sole.

Tutto ciò che dovete fare è creare una coda bassa e liscia e distribuire le catene tra i capelli, posizionandole alla stessa altezza. A questo punto, basterà un elastico trasparente per agganciare i gioielli alla coda, incorporandoli.

Acconciature con trecce di fine anno

Per seguire le tendenze acconciature capelli anche durante le Feste, le trecce sono la soluzione ideale per giocare con pettinature semplici o elaborate per Capodanno 2021. Trattandosi di un hairstyle molto classico, l’ultima notte dell’anno è il momento giusto per rivoluzionarlo e renderlo modaiolo.

Il modo perfetto è utilizzare delle mollette coperte di perle, strass o scritte. Un accessorio per capelli davvero di tendenza, che arricchirà le vostre acconciature intrecciate dell’ultimo dell’anno, diventando un dettaglio graffiante. La regola per rendere gli intrecci davvero unici, però, è esagerare e abbinare mollette diverse tra loro. Da distribuire lungo tutta la treccia.

E se la vostra acconciatura di Capodanno 2021 sono delle microbraids, per impreziosirle saranno necessari tanti piccoli anellini, da incastonare in ogni intreccio.

I capelli corti per Capodanno 2021

Pixie cut e capelli corti possono essere i protagonisti delle acconciature più belle per celebrare la fine del 2020. Texturizzati e voluminosi, i tagli extra short possono essere arricchiti da cerchietti pieni di cristalli e pietre preziosi.

Per uscire dalla banalità, però, le tendenze acconciature per Capodanno 2021 suggeriscono un’inversione di rotta. Radici piatte e lucide, infatti, dovranno diventare una tela su cui disegnare. I colori? Naturalmente accessori brillanti, d’oro e d’argento, da distribuire sulla chioma.

Una soluzione anche per le acconciature per capelli ricci e corti, che potranno brillare con un vero e proprio bouquet di accessori gioiello.

Lo chignon per Capodanno 2021 è un classico per le acconciature con capelli raccolti

Un raccolto è la soluzione giusta per qualsiasi tipo di serata, da quelle più casual a quelle più eleganti. Semplice o spettinato, vi permetterà di lasciare i capelli per Capodanno al naturale, ma anche di arricciarli, stirarli o creare morbidi boccoli.

A dare vita a delle acconciature adatte alle Feste basteranno delle forcine gioiello, da incastrare nella struttura dello chignon per fissarlo. E decorarlo con eleganza, ovviamente. In tal caso, la scelta di tendenza è abbinare i gioielli per capelli a delle unghie di velluto per Capodanno ton sur ton.

Scegliete dei semplici punti luce da distribuire sui capelli, se volete uno stile più rilassato in abbinamento a uno chignon spettinato. Per le acconciature più eleganti del Capodanno 2021, invece, la soluzione è applicare qualche cristallo su una pettinatura raccolta più rigorosa. L’effetto sarà molto ricercato.

Scoprite nella gallery le idee più belle per delle acconciature di Capodanno 2021 adatte a illuminare l’arrivo del nuovo anno con eleganza.