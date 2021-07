Capelli corti e sguardo birbantello: è proprio la bellissima conduttrice, capito di chi si tratta?

In questa foto in bianco e nero è solo una bambina, oggi è una splendida donna ed un’amatissima conduttrice tv: l’avete riconosciuta?

Capelli corti e sguardo furbetto: è proprio la bellissima conduttrice, capito di chi si tratta? (Instagram)

E’ una delle donne più belle dello spettacolo italiano: diventata nota al pubblico negli anni ’90 prima come valletta e poi come conduttrice. Nella lunga sua carriera programmi importanti come I fatti vostri, Il lotto alle otto, Piazza Grande. Tra le sue doti artistiche anche una voce niente male grazie alla quale nel 2005 intraprende anche il percorso di cantante insieme a una band con cui si esibisce in vari locali fino ad arrivare a pubblicare degli album e a scrivere canzoni sue.

Leggi anche—->>>È un’attrice famosissima, la riconoscete in questo scatto da bambina?

Da circa un anno anche chi non l’aveva mai seguita attentamente ha imparato ad apprezzarla grazie alla sua esperienza al GF Vip 5 e proprio in questi mesi due suoi singoli hanno riscosso un successo strepitoso.

Avrete sicuramente capito che parliamo della meravigliosa Stefania Orlando, terza classificata alla quinta edizione del famoso reality Mediaset e autrice dei brani “Babilonia” e “Bandolero”. Avete visto quanto era bella anche da piccola?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Impossibile non riconoscerla: la foto della bellissima conduttrice da bambina

Sul suo seguitissimo profilo Instagram la conduttrice romana posta foto che la ritraggono in tutto il suo splendore. Fisico statuario e personalità da vendere, Stefania continua ad essere amata anche fuori dalla casa di Cinecittà e durante quell’esperienza è entrata davvero nel cuore di tutti.

Leggi anche——->>>È davvero impossibile non riconoscerla: è la famosissima attrice e modella da piccola, chi è?

Tra i suoi scatti impossibile non restare colpiti da quest’immagine che la ritrae da piccola: il viso è praticamente identico ad ora, anche se i capelli sono scuri e corti.

Capelli corti e sguardo birbantello: è proprio la bellissima conduttrice, impossibile non riconoscerla! (Instagram)

E voi ve la sareste mai immaginata con un taglio di capelli così? Una bimba stupenda, vero?