Capire il rischio Cyber: come cambia la sanità in Italia e nel mondo.

Evento: “CAPIRE IL RISCHIO CYBER: IL NUOVO ORIZZONTE IN SANITÀ”.

Mercoledì 07 Luglio 2021 | Ore 10.30 | Piattaforma “Clickmeeting”

Sham – gruppo Relyens, società specializzata in assicurazione e gestione dei rischi in sanità – e il Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino presentano alla stampa il whitepaper “Capire il rischio cyber: il nuovo orizzonte in sanità”, nato dalla prima survey realizzata in Italia sulla consapevolezza e la preparazione al rischio informatico nelle strutture sanitarie del nostro Paese.

Con il progressivo e massiccio utilizzo dei dati in ambito sanitario, ora come non mai si rende necessario possedere un quadro chiaro della percezione del rischio cyber, che consenta di mappare e comprendere quanto le criticità apportate da quest’ultimo siano note e come vengano gestite. Uno studio unico nel suo genere che, per la prima volta, fotografa lo stato dell’arte della sanità italiana nell’affrontare le minacce introdotte dal processo di digitalizzazione, individuando punti di forza, aree cieche e margini di miglioramento. Questo, sempre con l’obiettivo ultimo di costruire una sanità sempre più sicura.

Programma

Ore 10.30 – Apertura lavori Roberto Ravinale, Direttore esecutivo di Sham in Italia;

Ore 10.35 – “La ricerca: origine, contesto, metodo e risultati” – Anna Guerrieri, Risk manager di Sham in Italia ed Enrico Sorano, professore di Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Torino;

Ore 10.55 – “L’occasione da cogliere è adesso” – Arabella Fontana, Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di Borgomanero – ASL Novara;

Ore 11.05 – “Un nuovo paradigma per la transizione digitale” – Antonio Furlanetto, futurista e risk manager esperto in responsabilità civile; Docente di Risk Management Anticipante presso l’Università di Trento; AD di skopìa S.r.l. Anticipation Services;

Ore 11.20 – Conclusioni – Roberto Ravinale, Direttore esecutivo di Sham in Italia;

Ore 11.25 – Sessione di Q&A.

Link per registrarsi e partecipare: https://bit.ly/Sham_RischioCyber

La ricerca ha ricevuto il patrocinio di: Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere (ANMDO); Associazione Religiosa Istituti Socio Sanitari (ARIS); Consorzio universitario per l’ingegneria nelle assicurazioni (CINEAS); Federsanità – ANCI e Società Italiana del Rischio Clinico (SIRiC).