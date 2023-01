Capital Inicial apresenta show de turnê de 40 anos da banda em Piracicaba; veja valores e como comprar

Na nova tour, que chega à cidade neste sábado (28), grupo traz clássicos, hits repaginados, novidades e faixas Lado B. Ingressos custam entre R$80 e R$280. Turnê dos 40 anos do Capital Inicial em Sorocaba

Divulgação

O Capital Inicial apresenta neste sábado (28), em Piracicaba (SP), a turnê que celebra quatro décadas de carreira da banda. O show está programado para começar às 21h, no Clube Cristóvão Colombo, e os ingressos custam entre R$80 e R$280.

Na tour Capital Inicial 4.0, Dinho Ouro Preto, Fê Lemos, Flávio Lemos e Yves Passarel trazem clássicos, hits repaginados, novidades e faixas Lado B.

O setlist de shows anteriores da turnê incluiu músicas que marcaram diferentes fases do grupo, como “O Passageiro”, “Independência”, “Todas as Noites”, “Tudo que vai”, “Primeiros Erros” e canções que nasceram com o Aborto Elétrico, como “Fátima” e “Veraneio Vascaína” e “Que País é Esse?”.

Serviço

O quê: Show Capital Inicial 4.0

Quando: Sábado (28), a partir das 21h

Onde: Clube Cristóvão Colombo (Av. Prof. Alberto Vollet Sachs, 2.300, Piracicaba – SP)

Quanto: Entre R$80 (pista) e R$280 (camarote premium), com compras pelo site Red Ticket.

VÍDEOS: Tudo sobre Piracicaba e região

Veja mais notícias no g1 Piracicaba

Ufficio Stampa