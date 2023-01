Capital Inicial, show de mágica, teatro e orquestra: veja a agenda cultural da região de Piracicaba no fim de semana

Programação inclui atrações em Piracicaba, Limeira e Cordeirópolis; veja detalhes e programe-se. Dinho Ouro Preto durante show do Capital Inicial no Rock in Rio

Stephanie Rodrigues/g1

O fim de semana tem boas opções de atrações culturais na região de Piracicaba (SP), a partir desta sexta-feira (27). Há atividades para todas as idades e públicos e algumas delas são gratuitas. Veja o que fazer em três cidades da região e como participar das atividades.

Confira abaixo a programação por cidade:

Piracicaba

Show Capital Inicial 4.0

Turnê dos 40 anos do Capital Inicial

Divulgação

O Capital Inicial apresenta em Piracicaba a turnê que celebra quatro décadas de carreira da banda. O set list da tour 4.0 incluiu músicas que marcaram diferentes fases do grupo, como “O Passageiro”, “Independência”, “Todas as Noites”, “Tudo que vai”, “Primeiros Erros” e canções que nasceram com o Aborto Elétrico, como “Fátima” e “Veraneio Vascaína” e “Que País é Esse?”. Veja a reportagem com mais detalhes.

Quando: Sábado (28) às 21h

Onde: Clube Cristóvão Colombo (Av. Prof. Alberto Vollet Sachs, 2.300, Piracicaba – SP)

Quanto: entre R$ 80 (pista) e R$ 280 (camarote premium), com compras pelo site Red Ticket.

Sesc Verão: abelhas, futebol americano e respiração

As atividades do Sesc Verão continuam este fim de semana em Piracicaba. O espetáculo “A Umbigada da Piaba”, que acontece no sábado (28) às 16h, conta a aventura da sereia Iara pelo Reino das Águas em busca de seu canto. A trama aborda a urgente mensagem sobre a preservação e cuidado com as águas, o meio ambiente e a valorização da cultura dos povos nativos do Brasil.

Espetáculo ‘A Umbigada da Piaba’, apresentado no Sesc Piracicaba

Sesc/Divulgação

No sábado (28), os educadores João Novaes e Stéfano Rota ministram a oficina “Hortas melíferas: para nós e as abelhas”, que ensina sobre a importância das abelhas para a polinização e a produção de alimentos. A atividade acontece neste às 10h na Sala do Curumim.

Veja a programação completa do fim de semana

No sábado (28) e domingo (29), às 10h e às 14h, acontece a Oficina de Flag Football, uma modalidade do futebol americano que se joga com a bola oval e (flags/faixas) presas por um cinto à cintura, favorecendo um menor contato físico entre os participantes.

O fim de semana tem ainda sessão de cinema e diversas atividades para as crianças.

O que: Sesc Verão

Onde: Sesc Piracicaba (Rua Ipiranga, 155 – Centro)

Quanto: gratuito

Mais informações: no site do Sesc

Limeira

‘Férias Divertidas’ no Pátio Limeira Shopping

A programação do fim de semana tem oficinas sensoriais para bebês e um show de mágica. A oficina, destinada a crianças de até 3 anos, envolverá musicalização e vivências sensoriais, ressaltando sentidos como o olfato, a visão e a audição.

Ettore – O Mágico das Crianças se apresenta no Patio Limeira Shopping

Divulgação

As atividades ocorrem no sábado (28) e no domingo (29), às 14h, 15h, 16h e 17h, no piso térreo. Para participar, é preciso que os pais ou responsáveis façam inscrição através do link que consta na bio do Instagram do shopping (@patiolimeirashopping) e acompanhem a criança durante a atividade.

No domingo (29), acontece um show de mágica com Ettore – o Mágico das Crianças. O espetáculo ocorre às 15h na Praça de Alimentação do empreendimento. Além de mágicas com conteúdo educativo, a apresentação também conta com a participação do Boneco Daniel, um número de ventriloquia que garante muita diversão e boas gargalhadas.

Quando: sábado (28) e domingo (29)

Onde: O shopping fica na Avenida Carlos Kuntz Bucsh, 800, no Parque Egisto Ragazzo

Quanto: todas as atividades gratuitas

Cordeirópolis

Música de Câmara da Orquestra Sinfônica de Piracicaba (OSP)

Quinteto de Cordas

Femusc/Divulgação

Quando: sexta-feira (27), às 20h

Onde: no Centro Cultural Ataliba Barrocas (Rua Siqueira Campos, 414, Vila Lídia)

Quanto: Gratuito, podendo doar um quilo de alimento não perecível

Detalhes: apresentação do quinteto de cordas da OSP, formado pelos músicos Samuel Lima (1º violino), Victor Freitas Matos (2º violino), Anderson Santos (viola), Ana Clara Alves (violoncelo) e Allan Teixeira (contrabaixo). O concerto tem duração entre 40 minutos e uma hora e, no repertório especialmente produzido para a cidade, haverá uma mescla de estilos, do erudito ao popular, com obras de Vivaldi, Mozart, Karl Jenkins, Alberto Nepomuceno, Ernst Mahle, Astor Piazzolla, Tom Jobim, Ernani Aguiar e Milton Nascimento.

VÍDEOS: Fique por dentro do que acontece nas cidades

Veja mais notícias no g1 Piracicaba

valipomponi