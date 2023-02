Capitão da PM é agredido durante festa de Iemanjá em praia de Natal

Evento religioso aconteceu nesta quinta-feira (1) na Zona Leste da cidade. Caso aconteceu durante festa na estátua de Iemanjá na Praia do Meio, em Natal.

Francielly Medeiros/Inter TV Cabugi

Um oficial da Polícia Militar foi agredido na Praia do Meio, na Zona Leste de Natal, durante um evento religioso que aconteceu na noite de quinta-feira (1), segundo a polícia.

O caso ocorreu em um cortejo em alusão do dia de Iemanjá – símbolo religioso das religiões candomblé e umbanda. O militar era um dos organizadores do evento.

De acordo com o relato do capitão, um homem que não concordava com o culto teria aumentado o volume de um equipamento de som, enquanto a manifestação religiosa acontecia.

O policial ainda relatou que foi até a casa do homem, se identificou como policial fora de serviço, informou a realização do evento e solicitou que ele baixasse o volume de som, o que ocorreu.

No entanto, com a saída do policial do local, o homem voltou a subir o som. Segundo o oficial, isso aconteceu várias vezes.

Em um determinado momento, segundo a polícia, o homem teria ido em direção ao militar, que era um dos organizadores da festa, para agredi-lo verbalmente e fisicamente.

A polícia militar foi acionada e abordou o suspeito, que resistiu à prisão. Após ter sido detido, ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil.

Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN

pappa2200