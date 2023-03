Capitão da PM é assassinado a tiros em Angra dos Reis

Carlos Alberto Alves, de 42 anos, foi baleado na perna enquanto participava de uma operação nos morros da região central do município. Ele é o segundo militar morto na cidade em menos de uma semana. Carlos Alberto Alves, de 42 anos

Um capitão da Polícia Militar foi assassinado a tiros na manhã desta quinta-feira (2) em Angra dos Reis (RJ). Carlos Alberto Alves, de 42 anos, é o segundo militar morto na cidade em menos de uma semana.

Segundo a PM, o policial foi baleado na perna enquanto participava de uma operação nos morros da região central do município para retirar câmeras de monitoramento instaladas por traficantes.

Carlos Alberto chegou a ser levado para o Hospital Municipal da Japuíba, mas não resistiu aos ferimentos. Ele deixa dois filhos e esposa.

O capitão era comandante da 3ª Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do 33° Batalhão de Polícia Militar no bairro Camorim. Ele estava na corporação desde 2002.

Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar lamentou a morte do policial. Disse ainda que o 33° BPM “está prestando apoio aos familiares”.

O caso foi registrado na delegacia de Angra dos Reis, que está responsável pela investigação. A Polícia Civil informou que uma pistola, supostamente utilizada no crime, foi apreendida. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

O sepultamento será nesta sexta-feira (3), às 12h, no Cemitério Nossa Senhora do Monte Carmo, no distrito de Governador Portela, em Miguel Pereira (RJ).

2° PM assassinado em cinco dias

Fernando Figueira Machado, de 34 anos

No domingo (26), um cabo da PM morreu em uma troca de tiros com suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Bracuí.

Fernando Figueira Machado, de 34 anos, foi atingido por um disparo na cabeça. Ele chegou a ser levado para o Hospital Municipal da Japuíba, mas não resistiu aos ferimentos.

Durante o tiroteio, um outro policial foi baleado. Ele foi levado para o Hospital da Praia Brava e recebeu alta na manhã de domingo.

