‘Capivarinha’ orfã é resgatada após mãe e irmãos serem atacados por cachorros em RR

Moradora acionou a PM depois de toda a família do roedor morrer. Animal foi entregue ao Ibama. Filhote de capivara orfão é resgatado pela Cipa

Divulgação/Cipa

Uma “capivarinha” de poucos dias de vida foi resgatada pela Companhia Independente de Policiamento Ambiental (Cipa) após sua mãe e seus irmão morrerem por ataque de cachorros em uma vicinal no município de Iracema, região Sul de Roraima.

De acordo com a PM, responsável pela Cipa, os agentes realizavam uma ronda da Missão Bioma na última quinta-feira (16) quando uma mulher, de 36 anos acionou a equipe no local. Ela relatou que havia feito o resgate da capivarinha após a morte de toda a família do roedor.

A moradora entregou o animal a guarnição, que encaminhou a espécie ao Centro de Triagem de Animais Silvestres do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.

Filhote de capivara resgatado após perder os pais

Divulgação/Cipa

