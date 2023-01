Capixaba medalha de ouro na Olimpíada de Matemática descobriu talento vendendo doces e cactos

Estudante de 14 anos, morador do interior do Espírito Santo, Calebe teve a maior nota do estado entre os cinco estudantes premiados. Aluno do ES conquista medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática

Multiplicar, dividir, adicionar ou subtrair. Apesar das operações matemáticas assustarem muita gente, um estudante de 14 anos, morador de Vila Esperança, no interior de Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo, apresenta uma afinidade ímpar com os números.

Calebe Arantes Abílio conquistou medalha de ouro na 17° Olímpiada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas (OBMEP) de 2022 e teve a maior nota do Espírito Santo na competição entre os apenas cinco premiados do estado.

Segundo o estudante, o professor de matemática foi um dos maiores incentivadores.

“Meu professor de matemática, Welson Nascimento, me ajudou muito, incentivou, viu que eu tinha talento, tinha capacidade. Então ele me ensinou, passou até algumas provas para eu resolver e confiou muito em mim’, disse o estudante.

Incentivo

De acordo com a dona de casa e mãe do estudante, Diciula Arantes, a afinidade com os números do adolescente começou quando ele ainda tinha seis anos e vendia doces no bairro.

“Ali ele precisava fazer troco, calculava e aí acho que ele foi despertando para a matemática”, disse a mãe.

Outro incentivo para o filho foi o manuseio com cactos e suculentas.

Com a ajuda dos pais, Calebe fez uma estufa para comercializar cactos e suculentas em Vargem Alta, no ES..

Reprodução/TV Gazeta

Com a ajuda dos pais, o menino montou uma estufa com mais de 200 espécies tipos, que são comercializadas.

Calebe disse que ainda não sabe qual profissão vai seguir, mas a que ele escolher vai ter bastante de matemática.

‘Eu gosto muito da área de Engenharia Robótica, Mecânica, e Programação, mas não tenho certeza ainda não”, disse.

OBMEP

Ao total, 200 estudantes, assim como Caleb, conquistaram a medalha de ouro no nível I da Olímpiadas Matemática 2022.

Os estudantes fizeram duas provas, de caráter eliminatório e classificatório, respectivamente, para obter a pontuação. O resultado foi divulgado no dia 20 de dezembro.

