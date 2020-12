capodanno:-6-accessori-capelli-per-illuminare-la-tua-acconciatura

Le feste di Natale e Capodanno sono sempre più vicine, e con loro sta arrivando il momento di pensare al look da sfoggiare. E una volta deciso l’outfit e il make up, bisogna concentrarsi sull’acconciatura dei capelli, optando per trecce, chignon o code laterali che siano in linea con le tendenze della moda e l’abbigliamento scelto: dai capelli lunghi a quelli cortissimi, la parola d’ordine è splendere, ma sempre con eleganza.



Abbiamo quindi selezionato i migliori accessori per capelli, eleganti e di stile, capaci di illuminare e rendere unica ogni tipo di acconciatura: scoprili subito!

Set di fasce eleganti con pizzo e strass

Perfetto per accompagnare outfit particolarmente eleganti, questo set si compone di 7 fasce con trame, fantasie e colori diversi. Dotate di fascetta elastica (circonferenza: 50 cm) e comode da indossare, sono ben lavorate, hanno colori delicati e un ottimo rapporto qualità prezzo.

Fermagli con spirale

Questo set di fermagli con spirale è perfetto per impreziosire e donare luminosità a qualunque tipo di acconciatura, e si compone di 36 fermagli di 3 stili diversi: diamanti, fiori e perle (12 fermagli di ogni tipo). Realizzati in lega ecologica, sono comodi da utilizzare e leggerissimi, e posso essere inseriti in qualsiasi tipo di acconciatura per dare un bellissimo effetto punti luce.

Cerchietto nero con perle effetto cristallo

Un cerchietto elegante, leggero e confortevole, che può essere comodamente indossato per una giornata intera senza creare fastidi. Finemente rifinito con perle brillanti effetto cristallo cucite a mano, questo cerchietto è l’ideale per impreziosire un outfit elegante e un alleato perfetto per un hairstyle d’effetto in poche semplici mosse.

Set di mollette per capelli con perle

Questo set si compone di 8 modelli diversi di mollette per capelli, realizzate in lega metallica ed impreziosite da perle artificiali lavorate a mano. Perfette per illuminare sia i capelli lunghi che quelli corti, queste mollette (lunghezza: 8-9 cm, larghezza: 1,5-2,7 cm) sono eleganti, ben realizzate e alla moda, e si adattano bene a diversi tipi di outfit.

Cerchietto dorato con foglie di alloro

Perfetto per dare un tocco di eleganza al tuo oufit, questo cerchietto riprende lo stile greco grazie alla presenza delle delicate foglie di alloro dorato. Leggero e resistente, è realizzato in lega dura color oro di ottima qualità, non stringe ed è rifinito molto bene.

Set di mollette, elastici, pins e fermagli

Questo set si compone di mollette, elastici, pins e fermagli di stili diversi, tutti alla moda e super glam. All’interno del set troverai 14 accessori per capelli, in 7 modelli diversi (mollette con piuma, stella e cuore, fermagli e pins con cerchio, fiocco, luna e ovale stellato) e in 2 colori per ogni modello (oro e argento), tutti dal design elegante e femminile. Realizzati in lega dura lucida, resistente e di alta qualità, risultano comodi e facili da indossare, ma se hai i capelli particolarmente sottili, ti consigliamo di legarli prima con un elastico, per poi applicare i fermagli.

