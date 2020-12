Capodanno in tv, da L’anno che verrà al Grande Fratello fino al grande cinema

Niente trenini e niente cenoni l’ultimo dell’anno 2020 e il primo del 2021. Una serata da passare sicuramente a casa e probabilmente davanti alla televisione. La programmazione prevista per il capodanno è tuttavia molto variegata. Magra consolazione, ma ce n’è davvero per tutti i gusti.

IL DISCORSO DEL PRESIDENTE – Il tradizionale discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella comincerà alle 20:30. Si potrà vedere a reti unificate e sui canali ALL NEWS: sui principali canali Rai (Rai 1, Rai 2, Rai 3) e Mediaset (Rete 4, Canale 5, Italia 1), su LA 7 e su Sky News 24.

RAI 1 – Niente piazza e folla, ma la tradizione è tradizione sul primo canale. L’anno che verrà va comunque in scena, condotto da Amadeus. Il concertone di fine e inizio anno (era previsto a Terni) si terrà negli Studi Rai dedicati a Fabrizio Frizzi. Ospiti: Gianni Morandi, Arisa, Piero Pelù, Umberto Tozzi, Raf, JAx, Rocco Hunt, Bomdabash, Shade, Rita Pavone, Gigi D’Alessio, Clementino, Leroy Gomez dei Santa Esmeralda, Gaia, Annalisa, Viktorija Mihajlovic, Nino Frassica e, per i più piccoli, i protagonisti della serie animata dei 44 Gatti, Lampo, Milady, Polpetta e Pilù.

RAI2 – Sul secondo canale due classici dei film d’animazione. Si parte alle 21:20 con Alvin Superstar 3 – Si salvi chi può. Terzo capitolo della serie: Alvin, Simon e Theodore sono naufraghi su un’isola deserta. Dalle 23:00 spazio a Hotel Trasylvania 2, sequel dell’omonimo. Mavis di nuovo alle prese con un’’avventura con suo padre il Conte Dracula e le famiglie di mostri che vivono nell’hotel da paura.

RAI3 – Serata di grande spettacolo su Rai3: puntuale come ogni anno va in onda il Festival del Circo di Montecarlo condotto da Melissa Greta Marchetto. La giuria sarà presieduta dalla Principessa Stéphanie che valuterà 150 fuoriclasse provenienti da tutto il mondo.

RETE 4 – Per una serata meno impegnativa si sono le commedie di Rete 4. Si parte con What women want in prima serata e poi con Who’s that girl con Madonna in seconda serata.

CANALE 5 – Per la prima volta la sera di San Silvestro va in scena il Grande Fratello VIP. Una puntata speciale: non era mai successo che il reality andasse in onda la sera del primo dell’anno. Non ci saranno nomination. Ci saranno però sorprese, giochi e ospiti. Start alle 21:00

ITALIA 1 – Grande serata di cinema invece su Italia 1. Dalle 21:30 il film drammatico fantascientifico Indipendence Day. Un’aggressione alla terra parte da Washington, Stati Uniti, da parte di un’astronave terrestre. Un premio oscar. A seguire in seconda serata un vero e proprio capolavoro: Blade Runner, ambientato nel 2019, ispirato al romanzo omonimo di Philip K. Dick, diretto da Ridely Scotto. Un classico.

LA7 – Un’altra puntata speciale anche sulla Rete di Urbano Cairo. Va infatti in scena il Propaganda Live Speciale Capodanno. Il celebre show politico-satirico-culturale di Diego Bianchi parte alle 20:50. In studio come sempre il fumettista e disegnatore Marco D’Ambrosio Makkox e il direttore del settimanale L’Espresso Marco Damilano. Gli ospiti: Valerio Mastandrea, Francesco Guccini, Zerocalcare, Valerio Aprea, Key Rush, di Fabio Celenza, Giorgio Mastrota, Karma B, Giuliano Palma, Little piece of marmelade e Tahnee Rodriguez. Una chicca della serata: la tombola social alla quale si può partecipare scaricando la cartella virtuale fino alle 12:00 del 31 dicembre.

CANALE 9 – La maschera di Ferro

SKY CINEMA UNO – Tutti per uno uno per tutti

SKY CINEMA DUE – C’era una volta a … Hollywood

SKY ARTE – Jesus Christ Superstar – The Rock Opera Live”, film tratto dalla celebre opera di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice

