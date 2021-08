La caponata di melanzane e peperoni è un tipico piatto della cucina siciliana, ricco di gusto e di profumo che viene servita sia come antipasto che come accompagnamento per i secondi piatti, sia di pesce che di carne.

Verdure , pomodoro e un sapore agrodolce sono gli elementi base ma, come ogni ricetta della tradizione, esistono numerose varianti che cambiano da zona in zona e da famiglia in famiglia, dunque quella che vi proponiamo noi è solo una delle tante varianti su cui, una volta padroneggiata la tecnica, potrete sbizzarrirvi aggiungendo acciughe sott’olio, capperi, olive, altre verdure estive (le zucchine ci stanno a meraviglia).

Solitamente la caponata di melanzane va servita fredda, si consiglia per tradizione di prepararla un giorno prima in modo che il tutto si insaporisca bene. Un altro trucco perché venga bene consiste nel friggere tutte le verdure separatamente.

