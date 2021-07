caponata-siciliana,-per-farla-come-l’originale-ci-vuole-il-trucco-che-solo-le-nonne-conoscono

Foto da Canva

Come preparare la vera caponata siciliana? Occorre conoscere un segreto speciale, quello che solo le nonne conoscono.

Caponata, uno dei piatti principali e più famosi della tradizione siciliana e, più in generale, una delle eccellenze della cucina italiana.

Si racconta che in origine la caponata non fosse con le melanzane bensì che avesse come ingrediente principale il capone, un pesce da cui del resto prende il nome. Si trattava dunque di un piatto da ricchi, divenuto popolare solo quando subentrarono proprio le melanzane che poi lo hanno reso famoso.

Ma sapete come si prepara la vera caponata siciliana o, meglio, conoscete il segreto per renderla semplicemente deliziosa? Se qualche tassello ancora dovesse mancarvi noi siamo pronti per colmare questa lacuna.

Oggi scopriamo infatti insieme il segreto della vera caponata siciliana, quello che solo le nonno possono tramandarci.

Il trucco per la vera caponata siciliana

Come spesso accade per i piatti della tradizione a fare la differenza sono le materie prime, in questo caso melanzane e pomodori.

Per quanto concerne le prime, le nonne ci consigliano di prediligere le violette ma, soprattutto, di fare molta attenzione durante la fase in cui far spurgare le melanzane. Importante sarà cospargerle di sale e lasciarle a perder l’acqua di vegetazione con un peso sopra per circa 30 minuti. Dopo si potrà sciacquare con una e procedere alla cottura.

E per il pomodoro? C’è chi usa un mix di passata e pomodoro fresco e chi di passata e concentrato ma un problema comune a tutti consiste nel togliere l’acidità di questo ingrediente. Come fare? Le nonne consigliano di aggiungere un pizzico di bicarbonato al sugo, piccolo gesto che dovrebbe eliminare il gusto aspro del pomodoro. Alcuni al bicarbonato preferiscono un tocco di zucchero, il risultato dovrebbe esser comunque soddisfacente.

Ora sì che abbiamo nel nostro arsenale tutte le armi per realizzare una vera caponata siciliana, impeccabile e, soprattutto, molto golosa.

Voi avete altri suggerimenti per questo piatto? Se così fosse non esitate a comunicarceli.