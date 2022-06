Caponatina siciliana, la ricetta tradizionale al sapore d’estate. I trucchi della nonna. Un contorno estivo e buonissimo. Può essere considerato anche un piatto unico, dato che pucciando tanto pane dentro può davvero essere un ottimo secondo. Andiamo quindi a vedere come si prepara e quali sono gli ingredienti.

Ingredienti per 6 persone della caponatina siciliana

Melenzane di tipo lunga e viola 1 Kg.

Sedano 3 coste

Cipolle 3 medie

Olive verdi snocciolate 100 gr

Capperi dissalati 50 gr.

Pinoli 30 gr.

Salsa di pomodoro q.b.

Zucchero 60 gr.

Aceto di vino bianco Mezzo bicchiere

Basilico q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.



Preparazione

La prima cosa da fare sarà quella di tagliare le melanzane a dadini. Inutile tagliarle e poi asciugarle, siamo in un periodo ottimo per le melanzane ( non contengono molta acqua e possiamo friggerle normalmente conservando un polpa consistente). Fatto questo mettiamo su una padella, abbondante olio e cominciamo a friggerle ( l’olio dovrà essere molto caldo, circa 170 gradi, e non aggiungetene tante in un sol colpo, altrimenti la temperatura si abbasserà).

In un tegame mettete il sedano e la cipolla a pezzetti. Aggiungete poi il sugo di pomodoro ( magari potrete usare quelle bottiglie artigiani che trovate nei negozi di ortofrutta, se poi non l’avete andrà bene qualsiasi bottiglia di pomodoro). Aggiungete quindi le olive, i capperi e abbondante olio di olio. Accendete la fiamma e fate andare a fuoco lento in maniera che tutti i succhi cuociano.

Dopo alcuni minuti, quando il pomodoro sarà un po’ cotto, aggiungete le melanzane e continuate a cuocere a fuoco lento. Girate molto delicatamente. Se lo vedete troppo secco aggiungete acqua. A fine cottura aggiungete lo zucchero e l’aceto per creare l’agrodolce. Non dimenticate di aggiungere a freddo delle foglie di sedano e basilico.

