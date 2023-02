Capotagem de furgão deixa 4 feridos na SP-310 em Matão

Causas do acidente ocorrido nesta quinta-feira (23) ainda são desconhecidas. Funcionários de empresa em São Carlos já tiveram alta e retornaram para a cidade. Furgão capotou na Rodovia Washington Luís em Matão

Rádio e TV Cidade – Matão

A capotagem de um furgão deixou 4 pessoas feridas nesta quinta-feira (23), na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Matão.

O acidente aconteceu no km 319, na alça de acesso para o distrito São Lourenço do Turvo. Por motivos ainda desconhecidos, o condutor perdeu o controle da direção e o veículo capotou.

O veículo, um Fiat Doblô com placas de Mogi das Cruzes, é de uma empresa de instalação de placas de energia que seguia para Santa Adélia.

Acidente com furgão deixa 4 feridos em Matão

Cinco funcionários, que são da filial de São Carlos, estavam no furgão e 4 foram socorridos para o Hospital Carlos Fernando Malzoni, em Matão. Uma vítima recusou atendimento.

Segundo a empresa, todos receberam os primeiros socorros, tiveram alta e já estão retornando para São Carlos. Nenhum deles teve ferimentos graves.

A empresa informou ainda que aguarda o laudo da seguradora para saber as causas do acidente.

